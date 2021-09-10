Откуда берется бисексуальность и как быть, если вы ее нашли в себе(7)
Начнем с того, что если кажется — то, скорее всего, вовсе не кажется. Сексолог Ольга Василенко настаивает: тип сексуальности определяем мы сами. Это то, как мы себя идентифицируем. Независимо от гендера при рождении или приобретенного пола. Не важно, с кем мы при этом занимаемся сексом и занимаемся ли вообще. Если человек считает, что его одинаково возбуждают и привлекают и мужчины, и женщины — он является бисексуалом.
Бисексуальность порицается и гомо- и гетеросексуалами
Быть “би” очень непросто. Такие люди испытывают давление и осуждение со всех сторон. “Натуралы” считают их извращенцами и не понимают, а представители ЛГБТ называют их недостаточно честными для полного каминг-аута. Но ведь все не так просто, и человек действительно может влюбляться в людей любого пола.
Иллюстрацией бисексуальности служит теория яблок и бананов. Представьте, что вам предложили оба фрукта. Какой вы выберете? Кому-то по душе и то, и другое. А некоторые люди — их меньшинство, кстати — терпеть не могут один из фруктов. Но ведь есть и такие, кому в принципе фрукты не по душе: они любят, например, морепродукты. Как классифицировать все это многообразие? Никак. Просто принять, что сегодня аппетит вызывает яблоко. А завтра — банан. А послезавтра, как вариант, захочется съесть фруктовый салат. И добавить туда манго. Для разнообразия.
Почему бы тогда не оставить людей в покое и не предложить им спать с теми, с кем им хочется (по обоюдному согласию, разумеется)? Потому что мы живем в социуме. Потому что многим из нас зачем-то часто важно знать, что происходит в чужой постели. И это усложняет то, что и без того не так уж просто.
Можно ли навязать бисексуальность?
Нет. Ежика невозможно научить ползать по деревьям, а ящерицу не научить летать. Если в человеке нет изначально заложенного стремления к людям своего или противоположного пола, то его нельзя навязать. Точнее, можно соблазнить человека на секс в любом виде, но вовсе не факт, что он будет сам стремиться заниматься любовью с мужчинами. Или с женщинами.
Стоит ли признаваться в бисексуальности?
Себе — обязательно. Если подавлять свои желания, это рано или поздно приведет к неврозам и психозам. Признать свою бисексуальность вовсе не означает, что многодетной матери, живущей в браке 15 лет, нужно все разрушить и отправиться “по девочкам”. Принять бисексуальность — это вовсе не означает устраивать оргии на 15 человек с людьми разного пола.
Быть бисексуалом — это значит осознавать, что и кто конкретно сейчас возбуждает. Замужняя матрона вполне может ограничить свою тягу к женщинам просмотром лесбийских роликов или вообще фантазиями, например. Женатый на женщине бисексуал вполне может ограничить свое любопытство виртуальным сексом с мужчиной или ролевыми играми с использованием анальных игрушек, например.
Никто не обязан раскрывать свои сексуальные предпочтения другим людям. Даже партнеры иногда годами не знают о том, что их “половинку” привлекают еще и люди другого гендера. К этому можно относиться, как угодно, но это просто факт.
Бисексуальность может сменяться гомо- и гетеросексуальностью
Иногда бисексуальность действительно является переходным мостиком от гетеросексуальности к гомо-предпочтениям и обратно. Это никак не зависит от возраста и окружения. Типичный пример — Фредди Меркьюри или Элтон Джон, которые прожили некоторое время в браке с женщинами, после чего стали открытыми геями. У многих лесбиянок есть дети (а то и не один) от брака с мужчиной.
В какой-то момент человек может сомневаться в своих в своих предпочтениях и заниматься сексом с мужчинами и женщинами, после чего уходить на один из полюсов. Но некоторые так и остаются людьми с большой буквы “Б”, и это тоже нормально.
Главное — не обманывать себя. И не принуждать себя и других заниматься сексом, если не хочется этого делать. Стереотип “Ты моя женщина, я твой мужчина” работает не во всех случаях. И, наверное, хорошо. Мистики и эзотерики порой говорят, что у души нет пола — и некоторые бисексуалы уверяют, что их притягивает человек и его душа (и интеллект), а не название и форма его половых органов. И в этом тоже есть некое здравое зерно, если подумать.