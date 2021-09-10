Откуда берется бисексуальность и как быть, если вы ее нашли в себе

Начнем с того, что если кажется — то, скорее всего, вовсе не кажется. Сексолог Ольга Василенко настаивает: тип сексуальности определяем мы сами. Это то, как мы себя идентифицируем. Независимо от гендера при рождении или приобретенного пола. Не важно, с кем мы при этом занимаемся сексом и занимаемся ли вообще. Если человек считает, что его одинаково возбуждают и привлекают и мужчины, и женщины — он является бисексуалом.

Бисексуальность порицается и гомо- и гетеросексуалами

Быть “би” очень непросто. Такие люди испытывают давление и осуждение со всех сторон. “Натуралы” считают их извращенцами и не понимают, а представители ЛГБТ называют их недостаточно честными для полного каминг-аута. Но ведь все не так просто, и человек действительно может влюбляться в людей любого пола.

Иллюстрацией бисексуальности служит теория яблок и бананов. Представьте, что вам предложили оба фрукта. Какой вы выберете? Кому-то по душе и то, и другое. А некоторые люди — их меньшинство, кстати — терпеть не могут один из фруктов. Но ведь есть и такие, кому в принципе фрукты не по душе: они любят, например, морепродукты. Как классифицировать все это многообразие? Никак. Просто принять, что сегодня аппетит вызывает яблоко. А завтра — банан. А послезавтра, как вариант, захочется съесть фруктовый салат. И добавить туда манго. Для разнообразия.

Почему бы тогда не оставить людей в покое и не предложить им спать с теми, с кем им хочется (по обоюдному согласию, разумеется)? Потому что мы живем в социуме. Потому что многим из нас зачем-то часто важно знать, что происходит в чужой постели. И это усложняет то, что и без того не так уж просто.

Можно ли навязать бисексуальность?