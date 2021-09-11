11.09.2021, 10:41
ФОТО | “Бабуля, ну хватит уже”: 63-летнюю Мадонну раскритиковали за очередной откровенный снимок(15)
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Американская певица Мадонна поделилась новым снимками в откровенном наряде и была обругана в сети за чрезмерную вульгарность в пожилом возрасте. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.
Эта публикация в Инстаграме Мадонны набрала почти 450 тысяч лайков. Как несложно заметить, Мадонна взялась за старое...
Однако многие принялись критиковать внешний вид певицы. “Хватит уже. Мои глаза кровоточат”, “Сумасшедшая женщина, полностью потерявшая рассудок”, “Она отвратительна. Ее дети, должно быть, в ужасе”, “Она сошла с ума и просто не может смириться с тем, что стала старой”, “Как вульгарно. Очень печально, что у не не осталось ни капли самоуважения”, — высказывались они.