ФОТО | “Бабуля, ну хватит уже”: 63-летнюю Мадонну раскритиковали за очередной откровенный снимок

Однако многие принялись критиковать внешний вид певицы. “Хватит уже. Мои глаза кровоточат”, “Сумасшедшая женщина, полностью потерявшая рассудок”, “Она отвратительна. Ее дети, должно быть, в ужасе”, “Она сошла с ума и просто не может смириться с тем, что стала старой”, “Как вульгарно. Очень печально, что у не не осталось ни капли самоуважения”, — высказывались они.