Светлана Лобода объяснила свой переезд в Европу

“Что касается переезда, то в первую очередь я его задумала ради детей. Решение было обусловлено мыслями о безопасности моих девочек, я воспитываю их без привязки к своей звездности. В какой-то момент я поняла, что моя жизнь проходит под прицелом камер, и это фактически лишает свободы всю мою семью. А я человек, стремящийся ограждать свое личное пространство от посторонних глаз. Новое место жительства дало мне некую свободу. Жить в домике у моря среди людей, которые тебя не знают, — не это ли мечта любого известного человека?” — отмечает 38-летняя блондинка.

Пока артистка не озвучивает, где она осела, лишь признается, что сейчас ей приходится чаще всего проводить время в разъездах, нежели рядом с близкими.

“География наших концертов настолько широка, что я многие годы живу в самолете. Так что точка, где хранится мой гардероб, особо ничего не решает. Безусловно, я стараюсь уделять максимум времени своим детям, семье, но последние несколько месяцев были богаты на премьеры, съемки, выступления — на купания в море времени почти не оставалось. Обычно мой график выстроен так, что даже во время длительного тура через каждые 3-4 дня я залетаю домой, чтобы обнять моих девчонок. А когда мы не можем физически быть вместе, мы все время на видеосвязи”, — поделилась Лобода.