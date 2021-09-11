11.09.2021, 17:18
Поздно спохватились! Александр Градский уже переболел коронавирусом и вернулся домой(2)
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Вчера общественность взбудоражило страшное известие — народный артист России Александр Градский госпитализирован в тяжелом состоянии. Певец находится в реанимации. У него обширное поражение легких. Как минимум 70%. Сам Градский позднее лаконично прокомментировал новость — “это чушь”. “КП” попыталась разобраться, что же произошло.
От окружения артиста удалось узнать, что информация о тяжелом состоянии Градского не соответствует действительности. Александр Борисович и правда переболел ковидом, но не в тяжелой форме и ни в какой реанимации не был. Это было больше недели назад, и теперь он находится дома на восстановлении. Именно поэтому артист и назвал в разговоре с Пятым каналом “чушью” сообщение об экстренной госпитализации.
Есть вероятность, что певец подхватил заразу как раз на съемках десятого сезона “Голоса”. Но при этом очень удачно слег аккурат после записи слепых прослушиваний. А следующий этап — поединки — снимать будут не раньше октября. И к тому времени Градский планирует окончательно выздороветь.