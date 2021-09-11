Поздно спохватились! Александр Градский уже переболел коронавирусом и вернулся домой

От окружения артиста удалось узнать, что информация о тяжелом состоянии Градского не соответствует действительности. Александр Борисович и правда переболел ковидом, но не в тяжелой форме и ни в какой реанимации не был. Это было больше недели назад, и теперь он находится дома на восстановлении. Именно поэтому артист и назвал в разговоре с Пятым каналом “чушью” сообщение об экстренной госпитализации.