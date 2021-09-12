Надежда Ангарская поделилась секретом похудения почти на 50 кг

“Это вечная борьба… Прям тяжелый процесс… Во время беременности я набрала 22 килограмма, при том, что до этого было уже минус 30 килограммов. Что я делала: первое и самое главное — это правильное питание, от него зависит 80% результата. Второе — спорт помогает снизить инсулин и сахар, а значит организму уже не нужно будет много сладкого”, — поделилась Ангарская.

Как отметила артистка, снизить инсулинорезистентность и стабилизировать метаболизм ей удалось не без помощи. Для этого селебрити обратилась к врачу-эндокринологу. Ангарская добавила, что пока не достигла желаемого веса, и работы впереди немало.

“На самом деле очень сильно мотивирует свое состояние — когда я была больше 100 килограммов, я думала, что я „окей“. Когда мой вес стал меньше на 30 килограммов, я поняла, что вот теперь я чувствую себя прекрасно, ну просто Дюймовочка!” — призналась актриса.

Надежда Ангарская призвала своих худеющих фолловеров не сдаваться и не корить себя за срывы и “откаты” к прежнему весу. По словам звезды, каждый человек может дать слабину из-за стресса и других факторов, а борьба за стройность может быть бесконечной.