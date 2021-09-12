Умерла участница дуэта Baccara Мария Мендиола

Мария Мендиола известна как одна из основательниц поп-дуэта Baccara. Она создала его вместе с Майте Матеос в 1977 году, когда они обе работали танцовщицами фламенко на острове Фуэртевентура. Сперва они исполняли песни других групп, а известность получили после выхода первого сингла “Yes Sir, I Can Boogie”. Песня возглавляла чарты в 10 странах Европы и стала самым продаваемым синглом женской группы того времени (продано свыше 16 миллионов копий).

В 1978 году Baccara выпустила следующий сингл “Sorry, Iʼm a Lady”, который также стал хитом. В том же году Baccara выступила на “Евровидении”, заняв седьмое место. Группа выпустила еще два альбома, но к середине 1980-х годов участницы коллектива расстались, запустив два конкурирующих проекта — Baccara и New Baccara. Новой партнершей Марии Мендиолы стала Мариса Перес, с которой они записали песни “Touch Me”, “Fantasy Boy” и “Call Me Up”. После ухода Перес из группы в 2008 году ее заменила Кристина Севилья.