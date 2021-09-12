Дюна, концерт Оазис и Индиана Джонс: Новинки кино в сентябре в Forum Cinemas(1)
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Билеты на фильм “ДЮНА” уже в продаже: https://bit.ly/3E6YhBs
Премьерный показ долгожданного хита пройдет 16 сентября в рамках мероприятия “Киногуру”. Режиссер Дени Вильнев снял фантастический фильм “Дюна” с действительно звездным составом: Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем и другие.
Это история про исключительного молодого человека, который должен попасть на самую опасную планету во Вселенной, чтобы спасти будущее своей семьи и своего народа. Злобные силы вступают в борьбу за контроль над самым ценным ресурсом планеты — веществом, способным раскрыть величайший потенциал человечества. Выживут лишь те, кто сумеет побороть свой страх. https://youtu.be/Rbf3Ld4p2l4
В сентябре начнется показ веселого мультфильма “Босс-молокосос 2”! Билеты: https://bit.ly/3E6Zc4S
Смешной мультик для все семьи расскажет о продолжении истории братьях Тима и Теда. давно повзрослели и отдалились друг от друга. Тед стал генеральным директором инвестиционного фонда, а Тим посвятил себя семье. Он женился, поселился в пригороде и обзавелся двумя прекрасными дочерьми — Тиной и Табитой. 7-летняя Табита — умная и очень усердная. Несмотря на свой юный возраст, она уже лучшая в классе, а малышка Тина на самом деле оказывается агентом компании BabyCorp. Узнав, что злой гений доктор Эрвин Армстронг выращивает целую армию злобных малышей, Тина с помощью своего папы и дяди решает противостоять ему.
23 сентября в Coca-Cola Plaza пройдет незабываемый кино-концерт группы “Oasis”! Билеты: https://bit.ly/2WZlPa9
Документальный фильм — концерт “Oasis Knebworth 1996” вернет нас в 10 и 11 августа 1996 года, когда 250 000 молодых поклонников музыки собрались в парке Небуорт, чтобы
посмотреть, как группа Oasis отыграют два рекордных шоу, определивших эпоху. Это история об одних бурных выходных, а также об особых отношениях между Oasis и ее фанатами. Она снята на основе масштабного концерта, но показана глазами поклонников группы и дополнена эксклюзивными интервью с группой и организаторами концертов.
Каждую среду сентября в Coca-Cola Plaza можно посмотреть классику кино: “Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега” 1981 года. Билеты: https://bit.ly/3yYhmSq
Известный археолог и специалист по оккультным наукам доктор Джонс получает опасное задание от правительства США. Он должен отправиться на поиски уникальной реликвии — священного Ковчега. Но Индиана и не подозревает, что аналогичный приказ уже получили тайные агенты Адольфа Гитлера.
Фильм будет показан на английском языке без субтитров.
Напоминаем, что согласно решению Правительства Эстонской Республики при входе в кинотеатры Forum Cinemas действуют новые правила. Все посетители в возрасте от 18 лет обязаны предоставлять документ, удостоверяющий личность, а также один из нижеперечисленных документов:
Негативный результат теста на Covid-19 (экспресс-тест на антиген или ПЦР тест)
- Действующая справка о вакцинации
- Справку о том, что человек переболел COVID-19
- Справку о перенесенной болезни COVID-19