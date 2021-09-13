“Я прошла через ад”: Наташа Королева вспомнила о трех выкидышах и измене мужа

В шоу “Секрет на миллион” на НТВ артистка рассказала, как тяжело перенесла потери. Каждый раз выкидыш был страшной трагедией, супруги всячески поддерживали друг друга и не теряли надежду.

Звезда призналась Лере Кудрявцевой, что впервые стала подумывать о том, что Архипу нужен брат или сестра еще в 34 года. Когда естественным путем забеременеть не получилось, она прибегла к процедуре ЭКО. Однако долго проходить с эмбрионом не удалось: пересадка не увенчалась успехом. Тарзан и Королева верили, что когда-нибудь у них получится. “Мы решили так: Бог даст, значит, будут детки!” — вспомнила тогда свое состояние Наташа.

Артистка надеялась, как показалось, не зря. Спустя несколько лет, когда ей было 40, она снова забеременела. Королева была на седьмом небе от счастья, когда тест показал положительный результат. Но после двух месяцев что-то пошло не так. От медиков брюнетка узнала страшную новость: плод перестал развиваться. Работа и возраст сыграли свою роль: стрессы, перелеты, и активная концертная деятельность не могли положительно сказаться на состоянии исполнительницы.

Через два года, когда, казалось бы, надежды и сил уже не осталось, Наташа забеременела снова. Тогда она отменила все выступления и постаралась окружить себя комфортом, чтобы ничто не помешало выносить ребенка. Все шло как следует, но, когда Королева была уже на третьем месяце, разгорелся скандал вокруг эротических снимков певицы. Фото обсуждала вся страна. Она не выдержала навалившегося стресса — выкидыш случился в третий раз.

“Для меня это был очень жесткий удар. Никому не хочу пожелать пройти через тот ад, через который я прошла в тот период. После этой истории мне вообще ничего не страшно, если это не потеря близких. В тот момент в моем позитивном, очень любящем людей мозгу, даже промелькнула суицидальная мысль. Я считала, что очень сильный и устойчивый человек, но вот здесь меня сломало. После этого я ушла в профессию, чтобы не свихнуться и чтобы не обозлиться”, — откровенно рассказала певица.

Все это не сломило исполнительницу. Но когда речь зашла о ситуации с изменой Тарзана, Королева не смогла сдержать слез. Наташа расплакалась прямо в студии.