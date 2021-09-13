Как писать эротические сообщения девушке

Начни с общего воспоминания

Лучший способ начать обмен эротическими СМС — обратиться к общему сладостному воспоминанию. “Помнишь, мы собирались ехать в гости к твоим родителям, но твоя мама отравилась, и мы не поехали” — не подойдет, каким бы сладостным ни было это воспоминание.

Нет, воспоминание должно быть сугубо эротическим: “Помнишь тот дождливый вечер в мае, когда ты лежала на животе и читала книгу, а я тихо подошел, поскользнулся на банановой кожуре и упал на тебя сверху, после чего мы…” Так ты настроишь девушку на игривый лад. Ну или она сразу заблокирует твой номер.

Помни о том, что это диалог, а не монолог

Ты всю жизнь чувствовал, что эротическая переписка — твое призвание — и готов без остановки строчить слова “горячая” и “упругий”? Будь осторожен: помни, что переписка — это не монолог, а диалог. Если ты описываешь, как покусываешь пятку девушки, а девушка отвечает “Я повалила тебя на обе лопатки и оседлала”, тут же оставь пятку в покое и рапортуй, что да, повалился. Иначе получится какофония сексуальных запросов.

Забудь про эмодзи

Разумеется, если тебе меньше 16 лет, ты, наверное, иначе и общаться-то не умеешь. Во всех других случаях эмодзи имеют право на существование только в casual-переписке. Посмотри, кстати, какие больше не в тренде — “Зумеры назвали эмодзи, использовать который больше не круто”.

Про пунктуацию тоже забудь

Это, пожалуй, единственный случай, когда пунктуационная безграмотность работает тебе на руку. Девушка решит, что ты забываешь расставлять запятые и точки от захлестнувшего тебя потока страсти. Ей это польстит.

Отправляй ей в два раза меньше фотографий, чем она тебе