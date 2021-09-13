Секс
13.09.2021, 20:00

Как писать эротические сообщения девушке

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Сексуальная переписка со своей (или с чужой) девушкой — испытание для любого, кто не зарабатывает на жизнь написанием сценариев криминальных программ. Но порой без эротических сообщений в отношениях не обойтись, особенно когда вы на расстоянии, — рассуждает MAXIM.

Начни с общего воспоминания

Лучший способ начать обмен эротическими СМС — обратиться к общему сладостному воспоминанию. “Помнишь, мы собирались ехать в гости к твоим родителям, но твоя мама отравилась, и мы не поехали” — не подойдет, каким бы сладостным ни было это воспоминание.

Нет, воспоминание должно быть сугубо эротическим: “Помнишь тот дождливый вечер в мае, когда ты лежала на животе и читала книгу, а я тихо подошел, поскользнулся на банановой кожуре и упал на тебя сверху, после чего мы…” Так ты настроишь девушку на игривый лад. Ну или она сразу заблокирует твой номер.

Помни о том, что это диалог, а не монолог

Ты всю жизнь чувствовал, что эротическая переписка — твое призвание — и готов без остановки строчить слова “горячая” и “упругий”? Будь осторожен: помни, что переписка — это не монолог, а диалог. Если ты описываешь, как покусываешь пятку девушки, а девушка отвечает “Я повалила тебя на обе лопатки и оседлала”, тут же оставь пятку в покое и рапортуй, что да, повалился. Иначе получится какофония сексуальных запросов.

Забудь про эмодзи

Разумеется, если тебе меньше 16 лет, ты, наверное, иначе и общаться-то не умеешь. Во всех других случаях эмодзи имеют право на существование только в casual-переписке. Посмотри, кстати, какие больше не в тренде — “Зумеры назвали эмодзи, использовать который больше не круто”.

Про пунктуацию тоже забудь

Это, пожалуй, единственный случай, когда пунктуационная безграмотность работает тебе на руку. Девушка решит, что ты забываешь расставлять запятые и точки от захлестнувшего тебя потока страсти. Ей это польстит.

Отправляй ей в два раза меньше фотографий, чем она тебе

Все-таки ты, как мужчина, чисто теоретически должен быть менее самовлюбленным, чем девушка (ха-ха, конечно, но тем не менее). Так что постарайся не закидывать ее фотографиями своего точеного пресса и волевой попы. В эротической переписке не место мужскому нарциссизму: нескончаемым потоком своих фото ты заставишь девушку задуматься о том, что, пожалуй, зря она связалась с безработным актером.

Не посылай фото пениса, пока она не попросит

Почему-то некоторые мужчины считают, что послать фото своего пениса — классный способ произвести на девушку классное впечатление. Ведь он наверняка классный! Нет. Нет, нет и нет. Незваные фото пениса — травматичное зрелище для романтичной женской психики. Исключение только одно — когда девушка сама просит прислать такое фото. Но имей в виду: если вы расстанетесь, велика вероятность, что девушка покажет фото своим подругам.

Восхищайся ее фотографиями

Хочешь поощрить девушку к новым фотографическим горизонтам? Восхищайся каждой присланной ею фотографией. Если лень каждый раз писать “Какая нога!!!!!!!!”, “Какая рука!!!!!!!”, пиши просто “!!!!!!!!!!”. Будто совсем потерял дар речи от восторга.

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