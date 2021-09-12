Красный — для рака опасный: как связаны цвет овощей и фрутов с пользой от них

Специалист объяснила, что характерная окраска растительных продуктов достигается за счет содержания в них пигментов, которые в большинстве случаев являются еще и антиоксидантами.

Так, красный окрас обеспечивает ликопин. Это вещество показало свою эффективность в профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы и онкологии. Последнее также помогает предотвратить хлорофилл, который окрашивает растения в зеленый цвет. А для сосудов дополнительную поддержку оказывает аллицин, содержащийся в белых и коричневых плодах. Кроме того, это вещество способствует улучшению состояния памяти и оказывает антибактериальный эффект.

Фиолетовые овощи и фрукты тоже обладают антираковыми свойствами, которые сосредотачиваются на желудке. Достигается этот эффект за счет содержания в них антоцианина.

В свою очередь желтые и оранжевые растения, получают свой окрас благодаря бета-каротину, который помогает обеспечить здоровье органов зрения и укрепляет и иммунитет.