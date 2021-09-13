Режиссер Андрей Звягинцев лечится от коронавируса, состояние крайне тяжелое

Например, в Telegram-канале “Героиня Татлера” утверждается, что “в Берлине уже не первую неделю балансирует на грани жизни и смерти режиссер Андрей Звягинцев” с последствиями коронавируса.

В это же время Telegram-канал “Антиглянец” сообщает, что “Звягинцев лежит с тяжелейшим ковидом, только не в Берлине, а где-то в Германии”.

Впрочем, в окружении режиссера опровергают эту жуткую информацию. Они согласны, что Звягинцев подцепил вирус и проходит лечение, но утверждают, что об угрозе жизни речи не идет.

Андрей Звягинцев родился 6 февраля 1964 года в Новосибирске. В 1984-м он окончил актерский факультет Новосибирского театрального училища, а В 1990-м — актерский факультет ГИТИСа.

За свою карьеру он удостаивался главного приза Венецианского кинофестиваля. Также он был лауреатом Каннского фестиваля. Дважды его номинировали на премию “Оскар” в категории “Лучший фильм на иностранном языке” за картины “Левиафан” и “Нелюбовь”.