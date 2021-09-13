Свобода! Бритни Спирс, выбравшись из-под опеки отца, собралась замуж

Спирс и Ашгари выложили в инстаграме посты с помолвочным кольцом.

27-летний Ашгари — уроженец Ирана, который приехал в США в возрасте 12 лет. Он работает актером и персональным фитнес-тренером. Ашгари познакомился со Спирс в 2016 году, во время съемок клипа на ее песню “Slumber Party”.

Ранее Бритни Спирс была замужем дважды. В 2004 году она вышла за друга детства Джейсона Александра, их брак продлился 55 часов. В том же году Спирс стала женой танцора Кевина Федерлайна. У них родились двое детей. Спирс и Федерлайн развелись в 2006 году.

В 2008 года Бритни Спирс попала под опеку своего отца Джеймса Спирса. Суд назначил его опекуном певицы после того, как она попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Как опекун Джеймс Спирс может распоряжаться жизнью и финансами своей дочери.

В июне 2021 года Спирс попросила суд прекратить опеку над ней, заявив, кроме прочего, что ей не позволяют выйти замуж и родить еще детей. Жизнь певицы снова стали широко обсуждать в СМИ. В начале сентября Джеймс Спирс подал ходатайство с просьбой освободить дочь от его опеки.

Новое слушание по делу назначено на 29 сентября. Пока Спирс все еще находится под опекой. По закону, в этом статусе она может выйти замуж только с согласия опекунов (в их число, помимо отца, входят и другие люди), пишет Associated Press.