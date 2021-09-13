Анастасия Макеева озвучила свои диагнозы

Анастасия Макеева рассказала, как себя чувствует. “В нашей профессии есть один закон, который нам вводят под кожу как вакцину. Ты должен выйти на сцену в любом состоянии, чтоб не подвести коллектив и зрителя, если ты только не умер!”, — написала она в блоге.

А потом обнародовала свои диагнозы. “На фоне нервного срыва начались панические атаки, случился острый приступ панкреатита”, — сообщила звезда.

Анастасия отметила, что пробудет в больнице больше недели. “Доктор сказал, что необходимо лежать в больнице еще дней 10. Мне мужа жалко. Он ночевал под окнами в машине…” — заявила Макеева.

Супруг актрисы действительно всерьез обеспокоен ее здоровьем. Роман Мальков очень переживает за здоровье актрисы. Ради Анастасии он даже решил прекратить все перепалки с экс-супругой Светланой Мальковой. “Состояние Насти меня не на шутку пугает. Я официально заявляю, что прекращаю все споры с бывшей женой, теперь общение будет только через адвокатов. Надеюсь на здравый смысл и эмоциональную устойчивость Светланы, все вопросы призываю решать только через суд. Моя жена в очень сложном положении и ради нее я полностью перехожу на режим созидания. Я все пытался бороться за право увидеть детей, но их от меня спрятали”, — писал строитель.

А вот многодетная мать выступила с заявлением. “Роман Мальков яви наконец миру платежку! Чтобы я могла получить причитающиеся детям деньги! Иначе я начинаю переживать за твой психический статус! Не зря судья обязала тебя вчера представить справку от психиатра. Есть опасения, что ты живешь в параллельной реальности”, — заявила Светлана. Она сопроводила пост неоднозначными хэштегами “наркотики зло” и “алкоголь до добра не доводит”.