Возможность посетить концерт Бориса Гребенщикова и группы “Аквариум” в Риге!

Группа “АКВАРИУМ” и поклонники невероятно соскучились друг по другу! Преодолевая все невзгоды, а их как вы знаете не мало (в большей степени не зависящие от нас), мы вместе все же смогли организовать, в этом 2021 году, пока только один единственный концерт в Прибалтике, в Риге!

1 — Концерт в Таллинне, к нашему всеобщему сожалению вновь приходится перенести. Борис Гребенщиков и его команда подтвердили возможность выступления в следующем году — 14.09.2022, 19:00 в Cathouse Concert Hall. ВСЕ ВАШИ БИЛЕТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА НОВУЮ ДАТУ!

2 — В качестве альтернативы, если вам все же, не терпится побывать на концерте БГ в этом году, мы приглашаем приехать в Ригу 04 октября 2021, 19:00. Все, что вам нужно — это сделать запрос на е-майл info@ticketbest.ee, и тогда в индивидуальном порядке вам помогут поменять билет!

3 — Да, в связи с новым переносом, каждый имеет право на возврат средств если новая дата по каким-то причинам не подходит. Однако индустрия, когда артисты и организаторы, попали в тяжелейшие условия, обращаются к вам с просьбой сохранить билет, не осуществлять запросы на возврат и обязательно посетить долгожданный концерт. Если дата вам не подходит — передайте, подарите свой билет друзьям, или оставьте себе как сувенир!

Спасибо и надеемся на встречу, в Риге в этом году, или в Таллинне в 2022! Будьте здоровы!

Купить билет на концерт в Риге можно по ссылке: https://ticketbest.eu/performances/boriss-grebenscikovs-un-akvarium-riga

Обращаем ваше внимание, что при входе на концерт обязательно просим предъявить:

· Входной билет, с Вашим именем, фамилией и номером телефона (эти данные вносятся при покупке билета).

· Документ, удостоверяющий Вашу личность.

· Цифровой сертификат Covid-19, подтверждающий факт вакцинации или перенесенного вируса Covid-19. Экспресс-тесты не акцептируются.