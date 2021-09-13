Умер актер сериалов “Глухарь”, “След” и “Мент в законе” Владимир Яковлев

Владимир Яковлев родился 6 апреля 1958 года. В 28 лет он выпустился из Высшего театрального училища имени Щепкина. После он работал в Малом театре и Театре “Модерн”.

В кино он начал сниматься с 1980-х годов. Его дебютом стала роль боксера Кедрова в фильме “Поражение после победы”. После он играл в сказке “Фантастическая история”, в “По прозвищу “Зверь”, “Глухомани”, “За последней чертой”.

В послужном списке Яковлева более 170 сериалов и фильмов, среди которых “Исповедь содержанки”, “Черные береты”, “Золотое дно”, “Сармат”, “Оперативный псевдоним”, “МУР есть МУР”, “В круге первом”, “Интерны”, “След”, “Марш Турецкого”, “Зверобой”, “Ранетки”, “Глухарь”, “Меч”, “Десантура” и другие.