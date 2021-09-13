Знакомьтесь с героями новой эстонской комедии положений “Сандра устраивается на работу”(1)
Хенрик Кальмет играет в этом трагикомичном фильме бесшабашного руководителя стартап-компании, который отличается от героини как ночь ото дня: “Менталитет стартапа —семь раз отрежу, а потом один раз отмерю, и может какой-то обрубок получится нужной длины. Главное — прыгнуть в воду, а там уже научишься плавать, а может и нет. Английский термин make it or break it очень хорошо отражает это положение. Мировоззрение Сандры — полная противоположность всему этому: каждый шаг должен быть продуман и решение должно основываться на надёжных данных. Жизнь моего героя, стартапера Эдвина, благодаря противоположному менталитету, напоминает езду на американских горках, где в один момент ты ощущаешь эйфорию, а в следующий — полную депрессию, но, к счастью, все находится в постоянном движении. В нижней его точке ты будешь рад новому восходу, а на пике ты в напряжении от страха падения. Но никогда не бывает скучно”.
Героиня Мари Абель, Сандра, попадет неожиданно в ситуацию, когда нужно встречаться с новыми людьми. “Ситуации и встречи, которые ждут Сандру, когда она окажется безработной, не вызывают у нее вначале никаких чувств или можно сказать, что все эти чувства таятся глубоко у нее в душе. Она находит к новой ситуаций рациональный подход, и так как она действительно очень умная, то многие ситуации на собеседованиях кажутся ей глупыми, и небезосновательно”, добавит Абель.
В коротких консультантом по карьере (Ало Кырве), врачом зубной клиники, который ищет администратора (Тийна Таурайте), акулой бизнеса в поисках новых проектов (Майт Мальмстен), работником банка (Лайне Мяги), заведующим отделом научного учреждения (Хендрик Тоомпере-младший), опытным следователем-криминалистом (Кармен Микивер), руководящим партнером адвокатского бюро (Хендрик Тоомпере) и родителями главной героини Сандры (Кайе Михкельсон и Раймо Пасс).
“Сандра устраивается на работу” можно посмотреть в кинотеатрах Эстонии с 24-го сентября. В рамках Ночи Ученых, 22-го сентября пройдет специальный показ фильма в Coca-Cola Plaza, где гостьей будет профессор Таллиннского технического университета Маарья Гроссберг, обладательница награды программы L’OREAL Baltic” “Женщинам в науке”.
Главные роли исполняют: Мари Абель, Раймо Пасс, Кайе Михкелсон, Ало Кырве, Хенрик Кальмет, Хендрик Тоомпере-младший, Майт Мальмстен, Тийна Таурайте, Лайне Мяги, Кармен Микивер, Хендрик Тоомпере и другие. Продюсер фильма: Аннели Ахвен (“Жизнь Йоханнес Пьясуке”, “Черный альпинист”). Фильм продюсерской фирмы Kopli Kinokompanii, дистрибьютор — ACME Film.