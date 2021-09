Знакомьтесь с героями новой эстонской комедии положений “Сандра устраивается на работу”

Хенрик Кальмет играет в этом трагикомичном фильме бесшабашного руководителя стартап-компании, который отличается от героини как ночь ото дня: “Менталитет стартапа —семь раз отрежу, а потом один раз отмерю, и может какой-то обрубок получится нужной длины. Главное — прыгнуть в воду, а там уже научишься плавать, а может и нет. Английский термин make it or break it очень хорошо отражает это положение. Мировоззрение Сандры — полная противоположность всему этому: каждый шаг должен быть продуман и решение должно основываться на надёжных данных. Жизнь моего героя, стартапера Эдвина, благодаря противоположному менталитету, напоминает езду на американских горках, где в один момент ты ощущаешь эйфорию, а в следующий — полную депрессию, но, к счастью, все находится в постоянном движении. В нижней его точке ты будешь рад новому восходу, а на пике ты в напряжении от страха падения. Но никогда не бывает скучно”.