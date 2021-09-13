13.09.2021, 17:31
88-летний Станислав Любшин получил травму на спектакле, но доиграл его
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Народный артист Станислав Любшин (известный, например, по фильмам "Щит и меч", "Не стреляйте в белых лебедей" и "Кин-Дза-Дза") поскользнулся и получил травму головы во время спектакля в МХТ, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на источник в учреждении культуры.
Сейчас 88-летний актер госпитализирован, за его состоянием наблюдают врачи. В театре поначалу рассказали, что травм у Любшина нет. При этом источник издания mk.ru утверждает, что у него диагностировали ушибленную рану затылка.
Инцидент произошел во время спектакля “Чайка”, где Любшин играет Сорина. Герой артиста падает, и Любшин упал неудачно, ударившись головой. Спектакль он доиграл.
“Он действительно находится в больнице. Но мы перестраховались, чтобы он там побыл подольше, примерно неделю”, — рассказали позднее в МХТ имени Чехова.