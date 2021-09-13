88-летний Станислав Любшин получил травму на спектакле, но доиграл его

Сейчас 88-летний актер госпитализирован, за его состоянием наблюдают врачи. В театре поначалу рассказали, что травм у Любшина нет. При этом источник издания mk.ru утверждает, что у него диагностировали ушибленную рану затылка.

Инцидент произошел во время спектакля “Чайка”, где Любшин играет Сорина. Герой артиста падает, и Любшин упал неудачно, ударившись головой. Спектакль он доиграл.

“Он действительно находится в больнице. Но мы перестраховались, чтобы он там побыл подольше, примерно неделю”, — рассказали позднее в МХТ имени Чехова.