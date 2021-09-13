Все как положено: в Москве подстрелили рэпера Андрея Бледного(6)
Злоумышленник применил в отношении музыканта травматическое оружие. Согласно последним данным, 44-летний артист не пострадал серьезно. Лицо Бледного было в крови, но он предпочел отказаться от медицинской помощи. Теперь правоохранителям предстоит узнать, что стало причиной конфликта, который едва не закончился трагедией.
Сам артист после инцидента домой не вернулся и не выходит на связь с близкими. Супруга музыканта бьет тревогу и готова объявить возлюбленного в розыск.
Сегодня Андрей Бледный ведет здоровый образ жизни, хотя не отрицает, что раньше боролся с наркотической зависимостью.
“Охота было попробовать, быть крутым. Мне было 17 лет, и друзья принесли мне дозу в квартиру, где я жил. Мне было очень страшно. Но вера помогла. Последний раз употреблял 10 лет назад. Но я до сих пор наркоман. Не бывает бывших наркоманов, просто нахожусь в стадии ремиссии. Мне надо всегда помнить об этом, чтобы не льстить себе”, — откровенничал он в 2018 году в интервью Юрию Дудю.