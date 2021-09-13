Все как положено: в Москве подстрелили рэпера Андрея Бледного

“Охота было попробовать, быть крутым. Мне было 17 лет, и друзья принесли мне дозу в квартиру, где я жил. Мне было очень страшно. Но вера помогла. Последний раз употреблял 10 лет назад. Но я до сих пор наркоман. Не бывает бывших наркоманов, просто нахожусь в стадии ремиссии. Мне надо всегда помнить об этом, чтобы не льстить себе”, — откровенничал он в 2018 году в интервью Юрию Дудю.