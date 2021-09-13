ФОТО | Посмотрите, как выглядела Эстония в начале XX века в цвете!

Например, смотрите, как в 1889 году выглядела типичная эстонская ферма.



А вот как выглядели девочки в 1937 году.

Дети в школе под открытым небом Козе-Люкати, 1938 год.

А вот как выглядел таллиннский порт в 30-х годах. Узнаете очертания Старого города на горизонте?

А вот здание на этой фотографии вы узнать не сможете — его попросту сейчас нет! На фото изображены садовники и персонал в садах дворца Ору, 1936 год. До 1940 года дворец служил летней резиденцией президента Эстонии Константина Пятса. 13 августа 1941 года дворец был уничтожен пожаром, который по некоторым данным возник в результате отступления советской армии. Сады же уцелели и сохранились до наших дней.

А это место Таллинна узнали? Так выглядел сквер Виру.

А эта фотография — настоящий раритет! Она была сделана в Ворбузе в 1898 году.

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