Культура
13.09.2021, 16:30

Я свободен! 18 сентября в Эстонию с большим концертом приезжает "Ария"

 (5)
Facebook
Вот уже более 35 лет группа “колесит по дорогам”, как поётся в одной из их песен! За эти годы в истории группы были и фантастические взлёты, и обидные падения, но, как и прежде, музыканты полны энергии, и с радостью делятся ей с огромным количеством поклонников по всему миру. В эту субботу они приедут в Таллинн и выступят в MJClub.

С февраля 2020 года группа отправилась в свой юбилейный тур с символическим названием “Замкнутый круг”. К сожалению, в связи со сложившейся ситуацией в мире тур оказался сильно урезанным, и во многих городах концерты были перенесены на 2021 год. Теперь группа возвращается на сцену и продолжает праздновать свой юбилей.

Концерты ̶̶ это жизнь “АРИИ”, это радость от встречи с самыми разными людьми и море эмоций! Год за годом продолжается этот “марафон”. Города, самолёты, поезда, автографы, лица старых и новых друзей… И, хотя это похоже на “замкнутый круг”, музыканты “АРИИ” любят это и не хотят ничего менять. Период вынужденной остановки затянулся и музыканты рвутся в дорогу!

На концертах тура прозвучат самые знаковые песни группы, а также много новых композиций, которые уже полюбились публике.

Начало в 19:00.

Билеты ЗДЕСЬ.

Оставить комментарий Читать комментарии (5)