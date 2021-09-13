Я свободен! 18 сентября в Эстонию с большим концертом приезжает "Ария"(5)
С февраля 2020 года группа отправилась в свой юбилейный тур с символическим названием “Замкнутый круг”. К сожалению, в связи со сложившейся ситуацией в мире тур оказался сильно урезанным, и во многих городах концерты были перенесены на 2021 год. Теперь группа возвращается на сцену и продолжает праздновать свой юбилей.
Концерты ̶̶ это жизнь “АРИИ”, это радость от встречи с самыми разными людьми и море эмоций! Год за годом продолжается этот “марафон”. Города, самолёты, поезда, автографы, лица старых и новых друзей… И, хотя это похоже на “замкнутый круг”, музыканты “АРИИ” любят это и не хотят ничего менять. Период вынужденной остановки затянулся и музыканты рвутся в дорогу!
На концертах тура прозвучат самые знаковые песни группы, а также много новых композиций, которые уже полюбились публике.
Начало в 19:00.
Билеты ЗДЕСЬ.