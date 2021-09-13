Я свободен! 18 сентября в Эстонию с большим концертом приезжает "Ария"

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Вот уже более 35 лет группа “колесит по дорогам”, как поётся в одной из их песен! За эти годы в истории группы были и фантастические взлёты, и обидные падения, но, как и прежде, музыканты полны энергии, и с радостью делятся ей с огромным количеством поклонников по всему миру. В эту субботу они приедут в Таллинн и выступят в MJClub.