ФОТО | День семьи Национальной оперы “Эстония” в автосервисе открыли юбилейную неделю театра

Директор Национальной оперы “Эстония” Отть Маатен подтвердил, что стремление хорошо выполнять свою работу характерно как для эстонского представительского театра, так и для одной из крупнейших компаний по продаже и обслуживанию автомобилей в Балтии. “Национальная опера и предприятие Amserv связаны уже много лет. Amserv давно является нашим официальным автомобильным партнером и большим спонсором, и мы очень рады, что с этого года Amserv является и главным спонсором нашего театра”. Соответствующее соглашение стороны и подписали в день семьи.

По словам Маатена, театр ценит долгосрочные отношения с Amserv, и коллектив театра чрезвычайно благодарен за это долгое и плодотворное сотрудничество. “Автомобили Amserv помогают работникам “Эстонии” — солистам, танцорам, техникам — слажено перемещаться между разными площадками как в Эстонии, так и за рубежом. Кроме того, автомобили являются большим подспорьем в повседневной работе как по обслуживанию здания, так и в организации логистики между различными рабочими подразделениями театра”, — отмечает Маатен. Следующие выезды состоятся уже в ближайшее время: 19 октября в Пылва будет дан спектакль с постановкой “Король оперетты Имре Кальман”, а 4 ноября новые автомобили поедут в Раквере, где пройдет “Моя прекрасная леди”.

Сотрудничество Amserv и “Эстонии” насчитывает более двух десятилетий. “Это сотрудничество, которое началось с обоюдного желания, позволило Amserv внести свой вклад в виде автомобилей Toyota, чтобы “Эстония” могла предлагать народу то, в чем работники театра самые лучшие — потрясающие впечатления и незабываемый опыт”, — пояснил Тыну Ванаюур, финансовый директор Amserv Grupp.

По словам Варека, работники Amserv очень интересуются культурой. “Мы командой Amserv устраивали коллективные походы в театр, а также организовывали мероприятия в “Эстонии” для детей и семей наших работников”, — добавил Ванаюур. “На этот раз мы пригласили в гости всю семью театра и надеемся, что им было интересно увидеть “кухню” нашего предприятия”.