Культура
13.09.2021, 21:30

ФОТО | День семьи Национальной оперы “Эстония” в автосервисе открыли юбилейную неделю театра

 (3)
Pressifoto
В этом году Национальная опера “Эстония” отмечает свое 115-летие. Юбилейную неделю театр начал с семейного дня в автосервисе Amserv, где все желающие могли пройти тест-драйв и побывать в автомастерской. В начале нового сезона и в честь круглого дня рождения Amserv передал Национальной опере три новых автомобиля.

Директор Национальной оперы “Эстония” Отть Маатен подтвердил, что стремление хорошо выполнять свою работу характерно как для эстонского представительского театра, так и для одной из крупнейших компаний по продаже и обслуживанию автомобилей в Балтии. “Национальная опера и предприятие Amserv связаны уже много лет. Amserv давно является нашим официальным автомобильным партнером и большим спонсором, и мы очень рады, что с этого года Amserv является и главным спонсором нашего театра”. Соответствующее соглашение стороны и подписали в день семьи.

По словам Маатена, театр ценит долгосрочные отношения с Amserv, и коллектив театра чрезвычайно благодарен за это долгое и плодотворное сотрудничество. “Автомобили Amserv помогают работникам “Эстонии” — солистам, танцорам, техникам — слажено перемещаться между разными площадками как в Эстонии, так и за рубежом. Кроме того, автомобили являются большим подспорьем в повседневной работе как по обслуживанию здания, так и в организации логистики между различными рабочими подразделениями театра”, — отмечает Маатен. Следующие выезды состоятся уже в ближайшее время: 19 октября в Пылва будет дан спектакль с постановкой “Король оперетты Имре Кальман”, а 4 ноября новые автомобили поедут в Раквере, где пройдет “Моя прекрасная леди”.

Сотрудничество Amserv и “Эстонии” насчитывает более двух десятилетий. “Это сотрудничество, которое началось с обоюдного желания, позволило Amserv внести свой вклад в виде автомобилей Toyota, чтобы “Эстония” могла предлагать народу то, в чем работники театра самые лучшие — потрясающие впечатления и незабываемый опыт”, — пояснил Тыну Ванаюур, финансовый директор Amserv Grupp.

По словам Варека, работники Amserv очень интересуются культурой. “Мы командой Amserv устраивали коллективные походы в театр, а также организовывали мероприятия в “Эстонии” для детей и семей наших работников”, — добавил Ванаюур. “На этот раз мы пригласили в гости всю семью театра и надеемся, что им было интересно увидеть “кухню” нашего предприятия”.

В семейный день Amserv передал театру “Эстония” 3 новых автомобиля Toyota, чтобы артисты могли вовремя добираться до места назначения — театр “Эстония” получил два коммерческих микроавтобуса Toyota Proace City Verso и просторный семиместный городской внедорожник на базе Toyota Highlander, имеющего на борту современную гибридную технологию. “Все машины мощные и весьма просторные, чтобы можно было перевозить достаточно артистов, а также, при необходимости, театральное оборудование и технику”, — рассказал Тыну Ванаюур.

Члены семьи-коллектива театра могли сразу же сделать тест-драйвы на новых автомобилях, а также побывать в автомастерскую, где проводились ремонтные, сервисные и кузовные работы, и даже попробовать свои силы на некоторых из них.

Свой 115-ый день рождения Национальная опера “Эстония” отметит 16 сентября и тогда же стартует 116-ый сезон. В юбилейную неделю театр представит публике свой лучший репертуар. Можно будет посмотреть мюзикл “Скрипач на крыше”, комическую оперу “Свадьба Фигаро”, новую оперетту “Веселая вдова”, мультимедийный балет “Алиса в стране чудес” и сюрреалистический, сочетающий в себе оперетту и балет, спектакль “Равель:Равель”. В перерывах спектаклей можно будет сфотографироваться на фоне созданной специально к юбилею театра фотостены, а также публику ожидают и другие сюрпризы.

Фотографии семейного дня “Эстонии” в Amserv. Автор — Дейзи Лаппард.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)