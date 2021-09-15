Суд вновь отказал Михаилу Ефремову в смягчении приговора

В кассационной жалобе адвокаты Ефремова указали, что актер полностью возместил моральный ущерб, принес раскаяние в содеянном, до ДТП занимался благотворительной деятельностью, получил множество благодарностей и госнаград. При этом в колонии актер не получил ни одного замечания и имеет большое число поощрений за безупречную работу и хорошее поведение.

Сам артист, которому дали 7,5 лет колонии общего режима, участвовал в заседании по видеоконференцсвязи (ВКС), которую организуют с Белгородской областью, где в настоящее время он отбывает срок.

Он заявил: “В 2019 году я долго болел: у меня умерла мама, у меня умерла и театральная мама, Галина Волчек. Я всего этого не выдержал и стал пить. 8 июня произошла трагедия по моей вине, и эта трагедия раздавила меня. В этот момент появился “черт из табакерки” в виде адвоката Пашаева и началось адвокатское шоу. Я не смог остановить своего защитника в оскорблении потерпевших. Дальше был суд, я получил, что получил. Наверное, это послано мне за роскошную жизнь, когда думаешь, что все дозволено. Образ погибшего Захарова меня не покидает ни на минуту. Я молюсь за его упокоение.

У нас в колонии очень хорошие врачи, но с моим здоровьем такой срок будет отсидеть сложно. Эта трагедия — только моя вина, но я хочу выйти и помогать людям, которые пострадали от моих действий. Я настаиваю на смягчении наказания”.

Суд, однако, не проникся этой речью и оставил приговор в силе.

Как сообщают СМИ, в колонии Михаил Ефремов работает в пошивочном цеху. Также он принимает широкое участие в жизни своего нового коллектива. Как рассказал адвокат актера Петр Хархорин, его подзащитный даже отказался от “теплого” места в местной библиотеке, которое ему хотели предоставить он заявил, что хочет больше времени проводить с другими заключенными.

Ранее появилась информация, что в колонии у Ефремова возникли проблемы со зрением. Как рассказала журналистам сестра артиста Анастасия Ефремова, в колонии он вшивает в одежду молнии, что создает большую нагрузку на глаза.