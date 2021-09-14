У внука Аллы Пугачевой обнаружили опухоль

Исхудавший сын Кристины Орбакайте сделал признание о своем недуге. Никита Пресняков рассказал, что серьезные проблемы со здоровьем заставили его полностью пересмотреть свой рацион.

“Диета “стол №5” из-за полипов желчного пузыря”, — огорошил признанием старший внук Аллы Пугачевой. Полипы желчного пузыря — это доброкачественные опухоли или псевдоопухолевые образования, происходящие из желчнопузырного эпителия. В большинстве случаев течение болезни бессимптомное. Но иногда могут проявляться тупыми болями или коликами.

Стоит отметить, что пять лет назад Никита полностью отказался от мяса. Такое решение он принял после возвращения из Америки, где учился в Нью-Йоркской академии кино.

Там Пресняков увлекся скейтбордом и паркуром. Ради поддержания спортивной формы он начал интересоваться правилами здорового питания. В результате внук Примадонны решил стать вегетарианцем.

К слову, от скейтборда артисту тоже пришлось отказаться. Певец получил перелом таранной кости (в стопе). Врачи запретили ему заниматься спортом. Пресняков рассказывал, что последствия полученной травмы будут серьезно отравлять ему жизнь.