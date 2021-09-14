14 правил поведения в экстренной ситуации, которые могут спасти жизнь

Кричите при виде ножа, но шепчите при виде пистолета



Если кричать на того, кто нападает с ножом, есть небольшая вероятность того, что это его напугает или дезориентирует, и он его уронит. Плюс крик привлекает внимание и можно успеть дождаться помощи. Но если у нападающего пистолет, лучше говорить с ним медленно и спокойно, не провоцируя на немедленный выстрел. Грабители чаще всего используют оружие для устрашения, так что если они охотятся за вашим кошельком — говорите с ними спокойно, отдайте кошелек и медленно отступайте.



При первых признаках сердечного приступа…



Если у вас есть ощущение сдавливания, сжатия в середине груди, которое распространяется вверх по челюсти и плечам или вниз по левой руке, примите аспирин (его нужно разжевать) и запейте его водой, а затем вызовите скорую помощь. Скорее всего, у вас сердечный приступ, а аспирин, как известно, разжижает кровь и с ним гораздо больше вероятность продержаться до приезда медиков.



При пожаре…



…ложитесь на пол и ползите к выходу, по возможности вдыхая воздух как можно ближе к полу. Токсичный дым поднимается наверх, а воздух внизу остается более пригодным для дыхания.



Во время грозы…



Если вы находитесь на улице во время грозы, и ваши волосы начинают электризоваться, немедленно ищите убежище. В вас вот-вот ударит молния.



Если на вас напал голодный аллигатор (с кем не бывает)



Если вы живете, скажем, во Флориде (США), то не стоит в сумерках или ночью плавать в местных водоемах — они кишат аллигаторами. Вряд ли вам это пригодится, но: если вы оказались в пасти голодного аллигатора, нужно ткнуть ему в ноздрю, зажав ее. Это нарушит герметичность, которая нужна рептилии для того, чтобы вода не попадала в дыхательные пути при погружении, и хищник мгновенно разожмет пасть и отпустит жертву.



При несчастном случае