14 правил поведения в экстренной ситуации, которые могут спасти жизнь
Кричите при виде ножа, но шепчите при виде пистолета
Если кричать на того, кто нападает с ножом, есть небольшая вероятность того, что это его напугает или дезориентирует, и он его уронит. Плюс крик привлекает внимание и можно успеть дождаться помощи. Но если у нападающего пистолет, лучше говорить с ним медленно и спокойно, не провоцируя на немедленный выстрел. Грабители чаще всего используют оружие для устрашения, так что если они охотятся за вашим кошельком — говорите с ними спокойно, отдайте кошелек и медленно отступайте.
При первых признаках сердечного приступа…
Если у вас есть ощущение сдавливания, сжатия в середине груди, которое распространяется вверх по челюсти и плечам или вниз по левой руке, примите аспирин (его нужно разжевать) и запейте его водой, а затем вызовите скорую помощь. Скорее всего, у вас сердечный приступ, а аспирин, как известно, разжижает кровь и с ним гораздо больше вероятность продержаться до приезда медиков.
При пожаре…
…ложитесь на пол и ползите к выходу, по возможности вдыхая воздух как можно ближе к полу. Токсичный дым поднимается наверх, а воздух внизу остается более пригодным для дыхания.
Во время грозы…
Если вы находитесь на улице во время грозы, и ваши волосы начинают электризоваться, немедленно ищите убежище. В вас вот-вот ударит молния.
Если на вас напал голодный аллигатор (с кем не бывает)
Если вы живете, скажем, во Флориде (США), то не стоит в сумерках или ночью плавать в местных водоемах — они кишат аллигаторами. Вряд ли вам это пригодится, но: если вы оказались в пасти голодного аллигатора, нужно ткнуть ему в ноздрю, зажав ее. Это нарушит герметичность, которая нужна рептилии для того, чтобы вода не попадала в дыхательные пути при погружении, и хищник мгновенно разожмет пасть и отпустит жертву.
При несчастном случае
Предположим, произошел несчастный случай, вы оказались рядом и нужна помощь. В экстренной ситуации люди впадают в шоковое состояние, поэтому если вы хотите от окружающих конкретных действий, давайте им четкие указания — вызвать службу спасения, скорую и т. д. Не просто произнося просьбы “в воздух”, а обращаясь к конкретному человеку и указывая на него явным образом.
Если застряла педаль акселератора
Если педаль акселератор в вашей машине застряла и вы не можете остановиться, переключите машину на нейтральную передачу.
Если вас пытаются затолкнуть в машину
Если вас силой пытаются затолкнуть в машину, сражайтесь изо всех сил — деритесь, пинайте, кричите, делайте что угодно, даже под страхом смерти. Потому что в 99% случаев люди, которых насильно усаживают в машину, назад не возвращаются. Особенно если их увозят в частное владение.
При ножевом ранении...
...нельзя вытаскивать нож из раны — он действует как заглушка и снижает кровопотерю. Рану нужно посильнее прижать и вызвать скорую помощь.
Если что-то загорелось на плите
Если вы что-то жарили в большом количестве масла и оно загорелось, главное правило — никакой воды. Нужно первым делом выключить плиту, затем накрыть кастрюлю/сковородку крышкой. Если нет крышки, засыпать огонь сверху пищевой содой. Еще раз: ни на одном из этих этапов ни в коем случае не лейте сверху воду — это может привести к действительно серьезному пожару.
Жидкость из кактусов пить нельзя
Если вы вдруг оказались одни в пустыне (согласитесь, нередкий случай), не пейте “воду” из кактуса. Это вызовет рвоту, которая приведет к обезвоживанию и быстрее убьет вас.
Если вы чем-то подавились и задыхаетесь
Множество летальных исходов от удушья происходят из-за того, что человек стесняется и хочет сохранить лицо. Не нужно уединяться и прятаться куда-нибудь, чтобы “прокашляться”, не нужно сидеть молча и пытаться выплюнуть застрявшую в горле еду. Единственное, что нужно сделать, — сразу обратиться за помощью.
Если на вас напали пчелы
Если вас преследует рой пчел, не прыгайте в озеро или другой водоем, чтобы спастись. Вы не в мультфильме. Пчелы просто будут кружить над поверхностью воды и ждать, пока вы вынырнете, а когда вы это сделаете — окажетесь в непростой ситуации — пчелы жалят, вы двигаетесь медленнее, чем по суше, и при этом на вас уже начинают действовать токсины. А если вы еще живете в штате Флорида, а местные аллигаторы голодны?
Спасение от пчел только одно: бежать со всех ног и бежать долго. Пчелы защищают свой улей на довольно большом расстоянии, возможно в радиусе километра. Просто бегите, пока они сами не отстанут, почувствовав, что справились с ролью защитников своего дома.
Если в море вы попали в обратное течение
Если вас затянуло в обратное течение, плывите параллельно берегу, чтобы выбраться из его потока, а потом уже двигайтесь обратно к берегу. Прямая борьба с обратным течение быстро изнуряет и становится причиной множества смертей.