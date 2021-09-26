Самый антисексуальный день недели выявлен — спасибо торговле!

В числе продуктов оказалась и такая нужная в любом хозяйстве вещь, как презервативы. И вот что выяснилось.

Бум по покупке презервативов приходится на выходные дни, что объяснимо: именно в выходные мы ходим на свидания, по клубам и ресторанам, окрыленные надеждами, мечтая о знакомстве, которое изменит нашу жизнь (или хотя бы ночь). Впрочем, и семейные пары получают возможность побыть наедине именно в выходные, когда на помощь с потомством приходят бабушки.

А вот самый непопулярный для покупки (и, видимо, использования) презервативов день — это понедельник. Да, тот самый понедельник, который и так не пользуется нашей любовью из-за того, что открывает рабочую неделю. И если в понедельник ты чувствуешь, что либидо закатилось под диван, не переживай: ты не один.