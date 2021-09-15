Джастин Бибер стал исполнителем года по версии MTV

Бибер отметил, что прошедший год был непростым для всех в том числе из-за пандемии коронавируса, и особо поблагодарил свою супругу Хейли Болдуин, с которой они поженились в этом году.

За награду с канадским поп-певцом боролись также Ариана Гранде, известная как Doja Cat Амала Дламини, Меган Пити (Megan Thee Stallion), Оливия Родриго и Тейлор Свифт.

Кроме того, совместная композиция канадца с Дезманном Эвансом (Giveon) и Эштоном Симмондсом (Daniel Caesar) под названием Peaches стала лучшей в категории “Поп-музыка”.

В этом году премия телеканала, которому исполнилось в августе 40 лет, вернулась к своему привычному формату — все награждения проходят на крытой спортивной арене Barclays Center в Бруклине в присутствии фанатов.

Премия MTV Video Music Awards была учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1984 году, став впоследствии одной из самых престижных наград в сфере создания видеоклипов. Ее лауреатам традиционно вручают статуэтки в виде астронавта в скафандре с флагом, на котором изображен логотип телеканала.