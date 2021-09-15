Кто обидел пчелку? Александр Морозов пришел на шоу с перебинтованной головой

Не успев прийти в себя после операции, 48-летний Александр Морозов появился в студии программы “Андрей Малахов. Прямой эфир” на канале “Россия 1”. Перед зрителями юморист предстал с перебинтованной головой. “Я сейчас на обезболивающих, что-то подтекло из бошки. Плывет все”, — заявил шоумен.

Как выяснилось, комик лег под нож хирурга, чтобы преобразить внешность. Александр не упускает возможности выглядеть моложе и свежее. “Пришлось сделать очень сложную операцию. Меня никто не побил, просто чтобы дальше функционировать как артист, должен был провести некоторые манипуляции. Все это для себя любимого — не для девушек”, — отметил юморист.

Мама звезды “Кривого зеркала” впервые увидела сына после операции. Посмотрев на Александра, женщина даже его не узнала! “Что же такое с тобой?! Обманываешь меня все время, говорил ведь, что все нормально, а тут… Я не сплю ночами, переживаю. Что с твоим лицом? Как теперь ты будешь?” — засыпала вопросами она наследника.

Морозов поспешил успокоить родительницу, заверив, что скоро он восстановится. Прямо в студии на глазах у публики артист снял бинты и показал обновленную внешность. По словам лечащего врача юмориста, Александр стал выглядеть гораздо лучше, а отеки спадут буквально на днях.