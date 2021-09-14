МакSим: “После того как закроют крышку гроба, ничего не заканчивается!”

“После того как закроют крышку гроба, ничего не заканчивается, все только начинается. Когда я находилась в коме, я была в другой реальности. У меня имелось четкое осознание того, что моя настоящая жизнь менее реальна. Я почувствовала себя в полете, мне было очень хорошо. Это было принятие и спокойствие. Страха смерти у меня не возникло”, — призналась 38-летняя МакSим в шоу “Осторожно: Собчак” на YouTube.

Находясь в коме, исполнительница видела сны, которые сейчас четко помнит. “Мне было хорошо от мысли, что я умираю. Не знаю, почему я так думала, я же позитивный человек. Поначалу считала, что меня полечат в больнице, и все будет хорошо! Я слышала голос батюшки, который сказал мне, что дорога на небеса закрыта. Я спустилась вниз в какую-то кабину, там была зима, и какие-то люди обливались холодной водой. Они стали поливать меня, а мне не было холодно. Я смеялась. И тут я услышала фразу от них, что за меня молятся. Потом за мной кто-то пришел и сказал, что со мной хотят проститься”, — вспомнила она.