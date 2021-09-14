Любовь с первого… члена! Анна Седокова стала ведущей шокирующего реалити-шоу

В период пандемии и отсутствия полноценных гастролей многие поп-звезды перебрались на телевидение и онлайн-площадки. Шоу производятся на любой вкуc: Николай Басков ведет “Утреннюю почту” и “Дуэты”, Валерия — “Добрый день с Валерией”, Анатолий Цой — “Фактор страха”… А какое количество артистов задействовано в проектах в качестве участников!

Но, похоже, всех переплюнула Анна Седокова. Скоро на одной из онлайн-платформ стартует шок-проект: с одной стороны, это аналог некогда популярной телеигры “Любовь с первого взгляда”, с другой — франшиза британской передачи Naked Attraction. Суть заключается в том, что мужчины и женщины ищут свою вторую половинку по… гениталиям друг друга. Седокова при этом комментирует горячий процесс.

“Шоу выйдет осенью, и такого в России еще точно не делали, — рассказал один из участников откровенной программы. — Кстати, чтобы попасть на съемки все проходили кастинг, заранее демонстрировали продюсерам товар, так сказать, “лицом”. Не для стеснительных и закомплексованных точно, хотя, слышал, есть и неординарные причины прихода на проект. В любом случае, в кадре нужно было предстать абсолютно голым — и твой член при этом еще показывают крупным планом, на весь экран! Без всякой цензуры и блюра”.

По сюжету одетый герой сначала может рассмотреть только ноги претенденток на руку и сердце, следом “открываются” половые органы — тело выше пояса и голова девушек какое-то время закрыты. То же самое и с парнями. Что касается Седоковой, то, говорят, одна из самых сексуальных певиц страны легко вписалась в необычную затею. Тем более ей не привыкать рассуждать на интимные темы.

Да и опыт ведения телепередач у Анны имелся — правда, раньше это были более спокойные форматы, такие как “Король ринга” или “Проект Подиум”. А вот что касается раскованности, тут Седокова точно многим даст фору — она не раз снималась обнаженной для популярных мужских журналов.