14.09.2021, 12:01
Благодаря “итальянской” новогодней программе Иван Ургант получил реальный итальянский орден
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Российский телеведущий Иван Ургант стал кавалером ордена Звезды Италии. Эту награду ему вручил посол Италии в России Паскуале Терраччано на церемонии в посольстве республики в Москве, сообщает ТАСС.
Ургант — соавтор новогоднего выпуска программы “Вечерний Ургант. Ciao, 2020!”. В нем современные российские хиты были исполнены на итальянском языке и стилизованы под концерты итальянской эстрады 1980-х годов. Это шоу имело огромный успех не только в России, но и в Италии.
Орден Звезды Италии — государственная награда из пяти степеней, которую присуждает президент Италии по предложению главы МИДа. Ею награждают итальянцев, проживающих за рубежом, а также иностранцев, имеющих особые заслуги в продвижении дружественных связей между Италией и другими странами.