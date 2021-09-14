Благодаря “итальянской” новогодней программе Иван Ургант получил реальный итальянский орден

Ургант — соавтор новогоднего выпуска программы “Вечерний Ургант. Ciao, 2020!”. В нем современные российские хиты были исполнены на итальянском языке и стилизованы под концерты итальянской эстрады 1980-х годов. Это шоу имело огромный успех не только в России, но и в Италии.