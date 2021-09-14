Растительная диета снижает риск заражения коронавирусом

Люди с сопутствующими заболеваниями вроде диабета второго типа или ожирения, имеют повышенный риск заражения коронавирусом, а также более высокую опасность тяжелой формы этой болезни. Однако исследователи утверждают, что от того, что мы едим, также зависит и риск коронавирусной инфекции, и ее тяжесть. Учёные из Центральной больницы Массачусетса обнаружили, что следующие здоровой растительной диете люди имели более низкий риск заражения COVID-19 и возникновения тяжелых симптомов этой болезни в случае инфицирования.

Результаты этого исследования публикует авторитетный научный журнал Gut. В нем приняли участие почти 600 000 человек, за которыми следили с 24 марта по 2 декабря 2020. Исследователи разработали специальную шкалу оценки растительной диеты, в которой особое внимание уделяется здоровой пище вроде фруктов, овощей и злаков.

За период исследования более 31 800 частников заболели коронавирусом. Люди с максимальным уровнем продуктов растительного происхождения в питании снижали риск заражения ковидом на 9%, а вероятность тяжелой формы этой болезни в случае заражения на 41%, по сравнению с людьми, которые растительные продукты почти не употребляли. Эта зависимость сохранялась даже при учёте всех прочих факторов, способных влиять на вероятность заражения COVID-19.