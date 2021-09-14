Музее Миккеля открывается выставка “Молодой Юри Аррак"

На выставке можно ознакомиться с творчеством Аррака 1960-х и 1970-х годов –периода, который для художника характеризуется поисками и экспериментами в контексте авангарда эпохи оттепели. “Это было то время, когда новые идеи и тесное взаимодействие деятелей культуры вдохновляли на творчество и эксперименты с искусством, которое балансировало на самом крае приемлемости для публики”, — рассказывает один из кураторов выставки Александер Метсамярт, добавляя, что в выставку вошли произведения, образовавшие фундамент хрестоматийного художественного языка Аррака и вовремя замеченные коллекционерами, которые сделали их ценными экземплярами своих собраний. Поскольку творчество Аррака чрезвычайно разносторонне, помимо живописных работ на выставке можно увидеть рисунки того же периода, печатную графику, художественные изделия из металла и примеры оформления книг.

Первое десятилетие в творчестве Аррака характеризуется поисками формы во многих направлениях. Его стилистическими ориентирами были абстракционизм, сюрреализм и новый реализм (nouveau realisme), но художник не желал давать клятву верности какому-то одному течению. Резкий поворот произошел в 1970 году, когда при подготовке к первой персональной выставке он сформировал “типично арраковский” стиль с т. н. взрывающимися головами и зигзагообразными контурами. “Ранним творчеством Аррака движет желание поглумиться, игривость и склонность острить, которые он применяет ко всему, что попало в орбиту его интереса”, — комментирует второй куратор выставки, Тынис Татар.

Произведения искусства, экспонируемые на выставке, предоставлены коллекциями Андреса Эйларта, Пекки Эрелта, Рейго Куйвйыги, Калле Лаасберга, Свена Пертенса и Маргуса Пунаба. Все эти работы раннего Аррака с их фантастическим языком формы, приобретенные коллекционерами с хорошим художественным чутьем по разным причинам и разными способами, рисуют своеобразный ментальный портрет те только самого художника, но и каждого из коллекционеров.