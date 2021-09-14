Обладатели билетов Eesti Kontsert смогут заказывать тест на коронавирус по льготной цене

С 15 сентября тестирование обойдется владельцу билета Eesti Kontsert всего в 15 евро. С целью сохранения культурной жизни остальная часть расходов на анализ покрывается лабораторией SYNLAB.

Это означает, что льготой можно воспользоваться уже в преддверии концертов в честь открытия сезона, накануне выступления Симфонического оркестра Яначека в Пярну и Таллинне 17 и 18 сентября.

Для того, чтобы сделать тест по льготной цене, владелец билета Eesti Kontsert, приобретенного в кассах концертных залов, через Piletilevi или Piletimaailm, должен забронировать время в SYNLAB не позднее, чем за 48 часов до указанной в билете даты концерта. Результат станет известен в течение 24 часов. Один билет на концерт можно использовать только один раз с целью тестирования. После концерта право на льготу исчезает.

Зарегистрироваться на тестирование можно на сайте minu.synlab.ee, позвонив по телефону 17123 или по электронной почте klienditugi@synlab.ee. Для получения скидки по прибытии в пункт тестирования необходимо предъявить билет на концерт. Предложение действительно во всех пунктах тестирования SYNLAB.