PÖFF будет использовать инновационные решения для эпидемиологической безопасности
По словам исполнительного директора PÖFF Микка Гранстрёма, более ранний старт продажи абонементов поможет заранее настроиться на фестивальную волну и станет напоминанием, что сейчас самое подходящее время, чтобы пройти вакцинацию.
Выбор абонементов включает в себя паспорта PÖFF на 10, 25 и 40 посещений, а также паспорта спонсоров и меценатов. Паспорт на 10 посещений стоит 60 евро, посвященный 25-му дню рождения PÖFF паспорт на 25 посещений стоит 125 евро, а паспорт за 160 евро позволит приобрести 40 билетов на сеансы “Темных ночей”. Поддержать фестиваль можно, приобретя паспорт спонсора за 200 евро или паспорт мецената за 500 евро. Абонемент позволяет взять до двух билетов на каждый сеанс. Отдельно в продажу поступили и паспорта фестиваля молодежных и детских фильмов Just Film по 45 евро за 10 билетов, и в этом случае ограничений по количеству билетов на один сеанс нет.
Фестивальные паспорта можно приобрести на сайте PÖFF.
Фестиваль “Темные ночи”, который пройдет с 12 по 28 ноября, обращает особое внимание на эпидемиологическую безопасность и помимо привычных мер будет использовать разработанные в Эстонии модные средства, защищающие от вируса.
Технологический стартап в области медицины Certific предложит гостям фестиваля возможность сделать тест по льготной цене 9 евро. Созданное компанией инновационное приложение для телефона позволяет делать тест не выходя из дома. Видеотестирование позволяет определить личность человека, правильность выполнения теста и его результат. В случае негативного результата теста владелец билета получит на телефон QR-код, который будет действовать 48 часов и обеспечит доступ на фестиваль.
PÖFF — первый фестиваль Эстонии в сфере культуры, на котором будет использоваться новое решение компании, до сих пор действовавшей главным образом в Великобритании.
“До сих пор на мероприятиях в Эстонии посетителей тестировали на входе. И мы рады, что на PÖFF сможем предложить местной и международной публике удобную и простую возможность сделать тест дома. Таким образом, команда фестиваля не должна будет организовывать отдельные места для тестирования, а кинолюбителям не придется стоять в очереди на тестирование перед сеансом,” — сказала исполнительный директор Certific Лийз Наруск.
Технологическое предприятие Respiray снабдит PÖFF надеваемыми на шею очистителями воздуха, которые дезинфицируют вдыхаемый воздух УФ-излучением и убивают 99% вирусов и бактерий. Их будут носить те работники фестиваля, которые много контактируют с гостями и зрителями. Также они будут использоваться на конференциях для профессионалов кинопроизводства в рамках Industry@Tallinn & Baltic Event, которые пройдут в самом эпидемиологически надежном отеле Nordic Hotel Forum, где разместятся гости фестиваля.
Эстонские ученые разработали и назальный спрей BioBlock, содержащий антитела против SARS-CoV-2. Спрей уже хорошо приняли посетители фестивалей Tartuff и HÕFF, проводимых под эгидой “Темных ночей”, а теперь и зрители самого PÖFF смогут, предъявив билет, приобрести спрей по выгодной цене.
„Я горжусь тем, что открытый для новых решений PÖFF идет в ногу со временем и имеет возможность представлять инновационные разработки эстонских ученых и предпринимателей как в Эстонии, так и за ее пределами,” — сказала директор фестиваля Тийна Локк.
Продажа билетов на первые программы PÖFF и Just Film поступят в продажу в середине октября. Программа целиком будет объявлена 5 ноября.
По действующим правилам сеансы PÖFF можно будет посетить, предъявив справку о наличии вакцинации против COVID-19, о перенесенном заболевании или наличии негативного результата теста.
В этом году кинофестиваль “Темные ночи” отмечает 25-летие.