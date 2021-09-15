PÖFF будет использовать инновационные решения для эпидемиологической безопасности

По словам исполнительного директора PÖFF Микка Гранстрёма, более ранний старт продажи абонементов поможет заранее настроиться на фестивальную волну и станет напоминанием, что сейчас самое подходящее время, чтобы пройти вакцинацию.

Выбор абонементов включает в себя паспорта PÖFF на 10, 25 и 40 посещений, а также паспорта спонсоров и меценатов. Паспорт на 10 посещений стоит 60 евро, посвященный 25-му дню рождения PÖFF паспорт на 25 посещений стоит 125 евро, а паспорт за 160 евро позволит приобрести 40 билетов на сеансы “Темных ночей”. Поддержать фестиваль можно, приобретя паспорт спонсора за 200 евро или паспорт мецената за 500 евро. Абонемент позволяет взять до двух билетов на каждый сеанс. Отдельно в продажу поступили и паспорта фестиваля молодежных и детских фильмов Just Film по 45 евро за 10 билетов, и в этом случае ограничений по количеству билетов на один сеанс нет.

Фестивальные паспорта можно приобрести на сайте PÖFF.

Фестиваль “Темные ночи”, который пройдет с 12 по 28 ноября, обращает особое внимание на эпидемиологическую безопасность и помимо привычных мер будет использовать разработанные в Эстонии модные средства, защищающие от вируса.

Технологический стартап в области медицины Certific предложит гостям фестиваля возможность сделать тест по льготной цене 9 евро. Созданное компанией инновационное приложение для телефона позволяет делать тест не выходя из дома. Видеотестирование позволяет определить личность человека, правильность выполнения теста и его результат. В случае негативного результата теста владелец билета получит на телефон QR-код, который будет действовать 48 часов и обеспечит доступ на фестиваль.

PÖFF — первый фестиваль Эстонии в сфере культуры, на котором будет использоваться новое решение компании, до сих пор действовавшей главным образом в Великобритании.