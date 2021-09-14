Пожилая жена бросила эпатажного Гогена Солнцева

Ради Гогена Солнцева 66-летняя Екатерина Терешкович занималась спортом, правильно питалась и неоднократно ложилась под нож пластического хирурга. Но ничего не помогло женщине удержать 40-летнего шоумена. Как оказалось, супруги расстались, да не на мирной ноте.

“Я через все операции прошла совершенно зря. Муж заставил сделать процедуры, а в итоге от меня отвернулся. Просто обманул. Может, надеялся, что я не выдержу наркоза… Говорил: “Мне нужна молодая жена”. А теперь у меня нет ни денег, ни мужа, ни секса! Эта сволочь вытянула из меня все деньги, теперь без конца бухает. Где он — не знаю, но меня это и не интересует. У нас развод, это даже не обсуждается”, — сообщила Терешкович.

Напомним, в мае этого года Екатерина отправила Гогена в клинику, где помогают избавиться от зависимостей. Женщина уверяла, что избраннику срочно нужно лечиться от алкоголизма.

Солнцев в свою очередь заявлял — помощь нужна не ему, а Терешкович. По словам шоумена, Екатерина не способна контролировать поведение, например, может на ровном месте наброситься с кулаками и даже искусать… “Супруга приревновала к фотографии с возрастными дворничихами и искусала мне все тело, прямо как собака. Разве так полагается делать? Вообще к фоткам можно ревновать? А потом, как пес с клыками, бросаться на человека и разрывать его на куски?” — жаловался Гоген поклонникам.