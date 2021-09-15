ВИДЕО | “Испанский стыд”: Ольгу Бузову обсмеяли за танцы у шеста

Звезда уже не в первый раз станцевала у шеста, показывая в камеру все прелести своей фигуры. Артистка демонстрировала сексуальные движения, стараясь попадать в музыку. “Привет, новая неделя 💋 Планы грандиозные 🔥”, — написала Ольга.

Однако поклонники страстный танец звезды не оценили. По мнению юзеров, он вышел несексуальным и напоминал “домашний стриптиз”. “За что только не берется, лишь бы мужчину норм найти”, “Ей надо к псиохолгу, а потом к станку”, “О господи, как это пошло”, — делятся экспертными мнениями интернет-специалисты.

Но нашлись и те, кто вступился за исполнительницу, отметив, что она только начала заниматься и у неё всё впереди.