15.09.2021, 16:10
ВИДЕО | “Испанский стыд”: Ольгу Бузову обсмеяли за танцы у шеста(3)
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Ольга Бузова посетовала, что ей приходится усердно трудиться, в том числе выполнять много мужской работы. Однако ей хочется оставаться женственной, поэтому артистка решила заниматься танцами на пилоне. Видео с приобретёнными навыками она поспешила поделиться в Инстаграме, — пишет Life.
Звезда уже не в первый раз станцевала у шеста, показывая в камеру все прелести своей фигуры. Артистка демонстрировала сексуальные движения, стараясь попадать в музыку. “Привет, новая неделя 💋 Планы грандиозные 🔥”, — написала Ольга.
Однако поклонники страстный танец звезды не оценили. По мнению юзеров, он вышел несексуальным и напоминал “домашний стриптиз”. “За что только не берется, лишь бы мужчину норм найти”, “Ей надо к псиохолгу, а потом к станку”, “О господи, как это пошло”, — делятся экспертными мнениями интернет-специалисты.
Но нашлись и те, кто вступился за исполнительницу, отметив, что она только начала заниматься и у неё всё впереди.