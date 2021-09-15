Моргенштерна шантажом заставили оплатить многомиллионное лечение ребенку

Вчера семья Ильи сообщила, что сбор закрыт. Денег хватает на укол препарата, который поможет ребенку справиться с тяжелым заболеванием.

Ранее за день удавалось собирать 140 тыс. евро. В один из дней сам Моргенштерн перевел сумму — более 6,66 млн рублей (78 тыс. евро). Подключились и блогеры.

Сбор резко вырос после заявления Моргенштерна, который рассказал, что его заставили помочь семье майора.

В интервью рэпер рассказал, что ему угрожали уголовным делом из-за наркотиков, но посоветовали помочь мальчику, у которого была диагностирована спинальная мышечная атрофия второго типа. Так он и поступил.

В финале истории Моргенштерн заявил, что это “самый приятный рекорд в карьере”.