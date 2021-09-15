15.09.2021, 20:48
Моргенштерна шантажом заставили оплатить многомиллионное лечение ребенку(1)
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Популярный российский рэпер Моргенштерн помог семье больного спинальной мышечной атрофией ребенка собрать 2 млн евро. Благотворительные фонды, куда обращались родители мальчика Ильи Худобы, отказались помочь в сборе, и к делу подключился скандальный рэпер. В итоге всего за три месяца удалось собрать нужную сумму, — подсчитывает Topnews.
Вчера семья Ильи сообщила, что сбор закрыт. Денег хватает на укол препарата, который поможет ребенку справиться с тяжелым заболеванием.
Ранее за день удавалось собирать 140 тыс. евро. В один из дней сам Моргенштерн перевел сумму — более 6,66 млн рублей (78 тыс. евро). Подключились и блогеры.
Сбор резко вырос после заявления Моргенштерна, который рассказал, что его заставили помочь семье майора.
В интервью рэпер рассказал, что ему угрожали уголовным делом из-за наркотиков, но посоветовали помочь мальчику, у которого была диагностирована спинальная мышечная атрофия второго типа. Так он и поступил.
В финале истории Моргенштерн заявил, что это “самый приятный рекорд в карьере”.