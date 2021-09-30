Сексологи назвали главную позу, в которой женщина может достичь оргазма

“Эту позу часто недооценивают, называя ее слишком скучной, — пояснила Аннабела. — Но именно в этой позе происходит одновременно стимуляция и внутренняя, и внешняя”. Иными словами, в миссионерской позиции ты одновременно достаешь и до точки G, и клитор партнерши стимулируешь, не прибегая при этом к помощи лишних пальцев.