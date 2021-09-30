30.09.2021, 21:01
Сексологи назвали главную позу, в которой женщина может достичь оргазма(4)
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Приятно, черт побери, когда партнерше приятно! В итоге мы с маниакальным энтузиазмом стараемся доставить партнерше удовольствие, прибегая к самым изощренным методам и необычным позам (о том, что мы постоянно пытаемся понять, настоящий был оргазм у партнерши или она притворялась, и говорить не стоит), — откровенничает MAXIM.
Сексолог Аннабела Найт в интервью изданию Daily Star назвала самую эффективную позы для женского оргазма. И поза эта… миссионерская. Да-да, самая заурядная миссионерская позиция, без всяких ухищрений, игрушек и перьев.
“Эту позу часто недооценивают, называя ее слишком скучной, — пояснила Аннабела. — Но именно в этой позе происходит одновременно стимуляция и внутренняя, и внешняя”. Иными словами, в миссионерской позиции ты одновременно достаешь и до точки G, и клитор партнерши стимулируешь, не прибегая при этом к помощи лишних пальцев.
Когда тебе в следующий раз выпадет возможность заняться сексом (а это может произойти в любой момент — никто не застрахован), отдай предпочтение миссионерской позиции.