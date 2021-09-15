Еще одна потеря “Полицейской академии”: умер лейтенант Маузер — актер Арт Метрано

Арт Метрано получил известность в 1970-х годах благодаря участию в “Вечернем шоу Джонни Карсона”. Кроме того, он снялся в фильмах “Разбивающий сердца”, “Всемирная история, часть 1”, “На последнем дыхании” и других.

Серия фильмов "Полицейская академия" стартовала в 1984 году. И пусть прошло уже почти 40 лет, для многих детей позднего СССР это часть детства и юности, и сложно поверить, что актеры уже немолоды, а многих с нами уже нет. Покинули этот мир Бубба Смит (Хайтауэр), Джордж Гейнс (Лассард), Дэвид Граф (Теклберри), Мэрион Рэмзи (Хукс).