15.09.2021, 10:30
Еще одна потеря “Полицейской академии”: умер лейтенант Маузер — актер Арт Метрано(2)
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Американский комедийный актер Арт Метрано, известный по роли лейтенанта Эрни Маузера в двух частях серии фильмов “Полицейская академия”, умер в возрасте 84 лет. Об этом в четверг журналу The Hollywood Reporter сообщил сын актера.
Согласно его сведениям, Метрано умер в среду в своем доме в штате Флорида. Смерть наступила по естественным причинам.
Арт Метрано получил известность в 1970-х годах благодаря участию в “Вечернем шоу Джонни Карсона”. Кроме того, он снялся в фильмах “Разбивающий сердца”, “Всемирная история, часть 1”, “На последнем дыхании” и других.
Серия фильмов "Полицейская академия" стартовала в 1984 году. И пусть прошло уже почти 40 лет, для многих детей позднего СССР это часть детства и юности, и сложно поверить, что актеры уже немолоды, а многих с нами уже нет. Покинули этот мир Бубба Смит (Хайтауэр), Джордж Гейнс (Лассард), Дэвид Граф (Теклберри), Мэрион Рэмзи (Хукс).