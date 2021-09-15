ЭКСКЛЮЗИВ | Как не жить прошлым? Известный психолог Михаил Лабковский сегодня проведет публичную консультацию в Таллинне

Психолог Михаил Лабковский снова в Таллинне. “Как прожить свою жизнь, не оглядываясь назад и не виня себя за ошибки”.

Последние билеты еще остались! Поторопитесь: https://www.piletilevi.ee/rus/tickets/varia/seminar/mihhail-labkovskiy-mihail-labkovskij-kak-prozhit-svoju-zhizn-ne-ogljadyvajas-nazad-i-ne-vinja-sebja-za-oshibki-040520-140920-030321-290421-ja-150621-asendus-307982/

Иногда нам кажется, что с нами случаются вещи, к которым невозможно подготовиться. Говоря “я согласен/а” в загсе, никто не ожидает развода.

И когда дружба длиною в 20 лет заканчивается громкой ссорой — это разочаровывает. Любой человек хотя бы раз испытал в жизни серьёзную неудачу. Виною ей могло быть что угодно: либо он действительно где-то ошибся, либо, как говорится, так звёзды сошлись.

Но как быть, если эти обида, боль, разочарование живут с вами уже много лет?

Если женщина, которая развелась и живёт счастливо, вечно рефлексирует, что не смогла сохранить брак?

Или мужчина, который построил успешный бизнес и в один момент прогорел, — как ему быть с разочарованием, даже если сейчас он гораздо успешнее?

Разрушить веру в себя и в людей может даже разрыв с партнёром или неудачный роман. После таких событий мы становимся недоверчивыми, поломанными.

Как психолог я знаю, что жить прошлым — деструктивно, ведь его уже не вернёшь. Нельзя склеить разбитую посуду и отмотать назад время. Но совершенно точно можно освободиться от прошлого. Причём в любом возрасте.

Чем больше человек живёт настоящим, тем меньше ошибок он будет повторять — это аксиома. Потому что, когда отключаются эмоции, включаются мозги — а именно их, полагаю, в своё время вам так не хватало.

Но для этого и существует психология, чтобы всё починить.

Как именно? Об этом мы и поговорим на публичной консультации 15.09 в 19:00

Направление беседы и её повороты будут зависеть от ваших вопросов. Письменные вопросы лучше готовить заранее.

Вход на мероприятие согласно установленным правилам.