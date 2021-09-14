14.09.2021, 16:37
Мужу Ксении Бородиной отказали в выдаче кредита
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Уже несколько месяцев в социальных сетях обсуждают брак Ксении Бородиной и Курбана Омарова, который, по слухам, вскоре может закончится. Пара уже долгое время не живёт вместе, а недавно Омарова и вовсе заметили в обществе бывшей участницы “Дома-2”, пишет medikforum.
Оказалось, что супруг телеведущей может находится в трудном финансовом положении, поскольку несколько дней назад он обратился в банк, однако там ему отказали в выдаче кредита. Омаров признал, что действительно обращался в банк, однако просил не миллион рублей, а 15 миллионов. По его словам, средства массовой информации специально извратили информацию, чтобы выставить его не в лучшем свете.
“Вот в очередной раз, обратившись за кредитом, сотрудник увидел мои имя, фамилию и написал об этом пост, подав информацию так, чтобы это было интересно. Кому важно, что я просил 15 миллионов? Всем нужно знать, что я в жопе!“ — заявил блогер.