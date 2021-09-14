Мужу Ксении Бородиной отказали в выдаче кредита

Оказалось, что супруг телеведущей может находится в трудном финансовом положении, поскольку несколько дней назад он обратился в банк, однако там ему отказали в выдаче кредита. Омаров признал, что действительно обращался в банк, однако просил не миллион рублей, а 15 миллионов. По его словам, средства массовой информации специально извратили информацию, чтобы выставить его не в лучшем свете.