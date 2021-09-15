ГАЛЕРЕЯ | Новые лица! Смотрите, кто пришел на вечеринку "Танцевальный Рай"!

Спустя год вынужденной “коронной” паузы Танцевальный Рай распахнул врата для поклонников и любителей ночной жизни. Эффектное возвращение устроили организаторы вечеринкой special White Party, где впервые на сцене клуба выступил чемпион мира по слэклайну — Яан Роозе, получивший известность благодаря участию в труппе артистов шоу-балета Мадонны и будучи каскадером-дублером в таких голливудских фильмов как “Кредо убийцы” и “Чудо женщина”.

Сальто и бесстрашные трюки буквально завораживали и захватывали дух. Красота и грация шоу-балета балерин покоряли сердца, добавляя феерии вечеру.

Только лучшие российские хиты кружили гостей в танце до самого утра. Всю ночь музыку играли резиденты вечеринки DJ Bell и DJ Peterson.

Special White Party это море сюрпризов, невероятное лазерное шоу, спецэффекты, белоснежные воздушные шары и декорации, лавина снега и белые наряды гостей — настоящий белоснежный рай!

Танцевальный Рай — это время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей — соблазн, перед которым невозможно устоять!

Внимание! Следующая порция замечательного настроения, отличной музыки и жарких танцев будет ждать вас 15 октября на вечеринке BAILE-bon Russian Style в клубе Hollywood.

Следующий Танцевальный Рай special RETRO PARTY пройдет в пятницу, 12 ноября, в ночном клубе Hollywood (Vana-Posti 8, Tallinn)!

NB! Теперь каждую вторую пятницу месяца в клубе Hollywood русские вечеринки Musicfactory — Tанцевальный Рай и BAILE-bon Russian Style!

Не пропусти — будь на месте!

Дополнительная информация на официальной странице вечеринки: www.trai.ee