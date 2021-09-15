ВИДЕО | Кая Каллас и ее муж вчера отметили третью годовщину свадьбы

В мае 2016 года подруга Кайи свела ее с инвестиционным банкиром Арво Халликом (43 года). “Моя подруга сказала мне, что у Арво такая зрелая мужественность, а у меня зрелая женственность и что мы подошли бы друг другу”, — вспоминала Кая. К тому времени Арво был один третий год и воспитывал двоих детей от предыдущего брака.

“У меня было ощущение с самого начала, с первого момента — он тот самый. С ним так легко быть, тебе не нужно быть кем-то другим, и у меня сразу возникло ощущение, что мы можем пожениться”, — добавила Кая.

Кая и Арво поженились 14 сентября 2018 года в узком семейном кругу в любимом ресторане Кайи MerMer.

“Я все еще могу быть уверена, что он меня поймает. Сегодня была 3 годовщина свадьбы”, — написала Кая в заголовке своего поста.