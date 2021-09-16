Внезапная смерть в 30 лет: Участница "МастерШеф" Стелла Клименко умерла в Египте

Теперь родителям Стеллы требуется помощь для репатриации тела в Украину. Об этом рассказала подруга девушки Лера Корф на странице в Instagram-stories.

Как стало известно, Клименко отдыхала в Египте, и у нее внезапно остановилось сердце. Теперь тело девушки необходимо доставить в Украину, и, по словам Корф, родителям нужна финансовая помощь.

Она также сказала, что Стелла не болела коронавирусом.

“Пожалуйста, скажи мне, что в 30 лет не умирают. Я отказываюсь верить, что тебя больше нет”, — сказала подруга Клименко.

Что известно о Стелле Клименко

Стелла Клименко начала работать на кухне с 16 лет и всю жизнь мечтала об открытии собственного ресторана. Она была не замужем, хотя судя по фотографиям в сети, у девушки был возлюбленный.

У Клименко был свой бизнес: она готовила соусы, маринады, конфитюры, варенье. У девушки был огромный опыт работы в Азии, Польше, Европе на позиции соусье.

Кроме того, Клименко была бренд-шефом в ресторане за границей, а в Севастополе владела собственной кулинарной детской школой.

Девушка всю жизнь мечтала открыть собственный ресторан, в котором не будет меню, а готовить будут из того, что купили на рынке утром. Как рассказывала Клименко, ее слабостью были рынки и свежие продукты. Также девушку вдохновляли дети — она считала их самыми честными критиками.