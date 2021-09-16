16.09.2021, 11:34
Стало известно, с кем встречается Лена Катина(9)
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36-летняя экс-солистка группы “Тату” Лена Катина, которая развелась два года назад, состоит в отношения с бизнесменом Дмитрием Спиридоновым. Об этом сообщает PeopleTalk.
Спиридонов является долларовым миллиардером и сооснователем CloudPayments, а также советником заместителя председателя правления банка “Тинькофф”.
Около полугода назад Дмитрий появлялся в эфире передачи “Давай поженимся”. Как напоминает издание, ведущая шоу Лариса Гузеева так описала его идеальную женщину: “Его идеал — амбициозная, умная, неголодная до денег женщина, которая одинаково виртуозно сможет гладить рубашки и руководить сотрудниками офиса”.