Стало известно, с кем встречается Лена Катина

Спиридонов является долларовым миллиардером и сооснователем CloudPayments, а также советником заместителя председателя правления банка “Тинькофф”.

Около полугода назад Дмитрий появлялся в эфире передачи “Давай поженимся”. Как напоминает издание, ведущая шоу Лариса Гузеева так описала его идеальную женщину: “Его идеал — амбициозная, умная, неголодная до денег женщина, которая одинаково виртуозно сможет гладить рубашки и руководить сотрудниками офиса”.