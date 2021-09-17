Бузова задумалась о поступлении в МГУ. Ее по традиции высмеяли

“Мне стало любопытно все это, я стала читать больше про историческую цикличность, — поделилась Бузова. — В общем, мои дорогие, нырнув в эту тему, я влюбилась в историю как предмет и задумалась о том, чтобы подать документы на аспирантуру истфака МГУ”.

Многие фолловеры поддержали звезду — мол, учиться никогда не поздно. Однако нашлось немало скептиков, припомнивших певице ее былые ляпы и безграмотность. “Куда тебе? На “Доме-2” ты элементарно не знала, когда была Великая Отечественная война!”, “Наш пострел везде успел”, “Олюшка, может, все-таки в Госдуму, а?”.

И действительно, телеведущая не раз публично демонстрировала пробелы в образовании. Два года назад выяснилось, что Ольга, закончившая Санкт-Петербургский университет с красным дипломом, не знает, как читать римские цифры. Неосведомленность в этом вопросе Оля продемонстрировала, сняв коротенькое видеообращение к почитателям своего таланта. “Вечером мы играем спектакль в Йошкар-Оле в ДК “Икс, Икс, Икс Победы”, — сообщила звезда.

Поклонники немедленно высмеяли звезду “Дома-2”, просветив ее: “Икс, Икс, Икс Победы” на самом деле — йошкар-олинский Дворец культуры имени ХХХ-летия Победы. И читается как “тридцатилетие Победы”. Поняв свою ошибку, Бузова немедленно удалила видео, но было уже поздно.

“Не знать, как читаются римские цифры — это ж какой надо быть безграмотной, — писали пользователи в соцсетях. — Даже школьники младших классов умеют делать это!” Многие комментаторы также припомнили, что маркировка XXX — три икса — применяется в Интернете для материалов категории “только для взрослых”, например, содержащих порнографический контент.

Впрочем, это был далеко не первый ляп звезды. На шоу “Вечерний Ургант”, например, телеведущая не смогла расшифровать аббревиатуру КНДР.

“Китайская народно-демократическая республика”, — объявила тогда Бузова, вызвав истерику в зрительном зале.

“Олечка, прости, но Корейская”, — поправил Иван телеведущую.