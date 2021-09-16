ВИДЕО | "Полный засос": зрителей удивил страстный поцелуй Собчак и Ивлеевой

На кадрах видно, как 30-летняя Ивлеева и 39-летняя Собчак, стоя на сцене, сливаются в страстном поцелуе. В Сети уже шутят, что это был “полный засос”. Интересно, что никто из героинь не отпрянул друг от друга, а нежности продолжались несколько секунд под громкое улюлюкание толпы.

Пока мотив поступка не ясен. Ни Настя, и Ксения не были замечены в неформатных отношениях — звезда соцсетей недавно развелась с Элджеем, а Собчак уже два года находится в браке с Константином Богомоловым. Правда, за Собчак уже водился “грешок” в виде поцелуя с Тиной Канделаки, после чего две звезды жестко поссорились.

Поклонники в соцсетях сравнивают новую выходку со скандальной ситуацией 2000-х, когда на сцене премии MTV Мадонна поцеловала Бритни Спирс и Кристину Агилеру. “Наши не хуже”, — можно найти ответ в соцсетях.

Проект “Королевские кобры” предполагает выступления драг-квин — мужчин, переодетых в женские костюмы. Идея привлекла Ивлееву, которая вложила в нее свои деньги и теперь раскручивает ее не только в соцсетях, но и на телевидении.