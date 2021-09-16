3 причины принимать яблочный уксус

Антиоксидант

Уксус обладает сильными антиоксидантными свойствами, а антиоксиданты жизненно важны для хорошего здоровья, поскольку они нейтрализуют опасные молекулы, называемые свободными радикалами.

Доктор Ли сказала: “Свободные радикалы вырабатываются каждый день как часть нормального метаболизма, но они вызывают повреждение ДНК. Они связаны с развитием сердечных заболеваний, диабета и рака”. Таким образом, добавление яблочного уксуса может помочь предотвратить эти опасные для жизни заболевания”.

Потеря веса

Яблочный уксус имеет несколько специфических эффектов, которые, как считается, приводят к потере веса. Несколько исследований на людях показали, что он снижает аппетит, улучшает чувство сытости, помогает регулировать уровень глюкозы в крови и ухудшает отложение и хранение жира.

Снижение холестерина

Высокий уровень холестерина повышает вероятность сердечных заболеваний или инсульта, поскольку жирные вещества в крови могут блокировать кровеносные сосуды.

Помимо употребления менее жирной пищи, большего количества физических упражнений, отказа от курения и сокращения употребления алкоголя, яблочный уксус может помочь снизить уровень холестерина. В исследовании 2018 года среднее снижение общего холестерина у людей, принимавших яблочный уксус в течение 12 недель, составило 5,1 мг / дл по сравнению с 3,05 мг / дл в контрольной группе.