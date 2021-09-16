Мэнсона не будут судить за изнасилование

Бывшая девушка 52-летнего рокера ранее подала в суд на Мэнсона, утверждая, что тот надругался над ней, когда она однажды пришла к нему за ключами от дома. По словам истца, музыкант жестоко унижал ее и после изнасилования якобы угрожал убить. Женщина потребовала от Мэнсона возмещения морального ущерба.

Первой о насилии и унижении обвинила Мэнсона в феврале 2021 года звезда телесериала “Мир Дикого Запада” Эван Рэйчел Вуд. Она подчеркнула, что музыкант “промыл ей мозги” и “склонил к подчинению”. Английская актриса Эсме Бьянко, известная по проекту “Игра престолов”, тоже подала в суд на рокера, обвинив его в сексуальном насилии. Согласно ее рассказу, Мэнсон по-настоящему нападал на нее во время секса, резал ножом, заставлял жить по своим правилам, а однажды якобы гнался за ней с топором.