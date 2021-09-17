Чешский оркестр под руководством Ристо Йооста откроет новый сезон Eesti Kontsert

Помимо произведений Сметаны (Увертюра к опере “Проданная невеста”) и Бартока (Концерт для фортепиано № 3) будет исполнена великолепная симфония № 9 ми минор “Из Нового Света” Дворжака.

Филармонический оркестр им. Яначека — известный чешский музыкальный коллектив с достойными традициями. Коллектив был основан в 1929 году. На сегодняшний день оркестр является частым заказчиком и исполнителем новых музыкальных произведений, а также прекрасным исполнителем музыки великих соотечественников — Яначека, Дворжака и Сметаны.

В Эстонии оркестр выступит со своим постоянным солистом Лукашем Вондрачеком (фортепиано). Он стал первым в истории чешским музыкантом, победившим на Международном музыкальном конкурсе пианистов имени королевы Елизаветы (2016). После столь блистательного выступления Вондрачек солировал на важнейших концертных площадках мира с лучшими оркестрами.

За дирижерским пультом — Ристо Йоост. Дирижер вспоминает, что впервые встретился с филармоническим оркестром Яначека четыре года назад. “С тех пор я регулярно дирижировал этим оркестром с очень разнообразной программой. Безусловно, их сила в том, что они ценят чешскую музыку и традиции”, — отметил Йоост. “Что касается Лукаша Вондрачека, то он один из самых выдающихся пианистов, которых я когда-либо встречал. Его концентрация на музыкальных деталях, характере и звуке — больше, чем мы привыкли видеть и слышать. Он художник с большой буквы”, — добавил Йоост.

Концерты в честь открытия осеннего сезона Eesti Kontsert состоятся 17 сентября в концертном зале Пярну и 18 сентября в столичном концертном зале “Эстония”.

Согласно постановлению правительства, Eesti Kontsert требует от посетителей предъявлять в концертном зале COVID-сертификаты. С 15 сентября владельцы билетов Eesti Kontsert имеют возможность заказать PCR-тест по льготной цене 15 евро. Для получения скидки в пунктах тестирования SYNLAB необходимо предъявить билет на концерт. Требуется предварительная регистрация.