Культура
17.09.2021, 08:30

Чешский оркестр под руководством Ристо Йооста откроет новый сезон Eesti Kontsert

 
Pressifoto
80-й юбилейный осенний сезон Eesti Kontsert откроется выступлением Чешского филармонического оркестра имени Яначека под управлением признанного эстонского дирижера Ристо Йооста. Грандиозный симфонический концерт даст официальный старт музыкальной осени.

Помимо произведений Сметаны (Увертюра к опере “Проданная невеста”) и Бартока (Концерт для фортепиано № 3) будет исполнена великолепная симфония № 9 ми минор “Из Нового Света” Дворжака.

Филармонический оркестр им. Яначека — известный чешский музыкальный коллектив с достойными традициями. Коллектив был основан в 1929 году. На сегодняшний день оркестр является частым заказчиком и исполнителем новых музыкальных произведений, а также прекрасным исполнителем музыки великих соотечественников — Яначека, Дворжака и Сметаны.

В Эстонии оркестр выступит со своим постоянным солистом Лукашем Вондрачеком (фортепиано). Он стал первым в истории чешским музыкантом, победившим на Международном музыкальном конкурсе пианистов имени королевы Елизаветы (2016). После столь блистательного выступления Вондрачек солировал на важнейших концертных площадках мира с лучшими оркестрами.

За дирижерским пультом — Ристо Йоост. Дирижер вспоминает, что впервые встретился с филармоническим оркестром Яначека четыре года назад. “С тех пор я регулярно дирижировал этим оркестром с очень разнообразной программой. Безусловно, их сила в том, что они ценят чешскую музыку и традиции”, — отметил Йоост. “Что касается Лукаша Вондрачека, то он один из самых выдающихся пианистов, которых я когда-либо встречал. Его концентрация на музыкальных деталях, характере и звуке — больше, чем мы привыкли видеть и слышать. Он художник с большой буквы”, — добавил Йоост.

Концерты в честь открытия осеннего сезона Eesti Kontsert состоятся 17 сентября в концертном зале Пярну и 18 сентября в столичном концертном зале “Эстония”.

Согласно постановлению правительства, Eesti Kontsert требует от посетителей предъявлять в концертном зале COVID-сертификаты. С 15 сентября владельцы билетов Eesti Kontsert имеют возможность заказать PCR-тест по льготной цене 15 евро. Для получения скидки в пунктах тестирования SYNLAB необходимо предъявить билет на концерт. Требуется предварительная регистрация.

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